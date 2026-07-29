Monzón mexicano y onda tropical 22 mantendrán las lluvias en todo el país; ola de calor en 9 estados
Este miércoles 29 de julio de 2026, el monzón mexicano en el noroeste ocasionará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que una nueva onda tropical, la 22, y otros fenómenos propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en estados del oriente y sureste, incluida la península de Yucatán, con posible granizo en el occidente, centro y sur del país.
De igual forma, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte, con temperatura superior a los 45°C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora, mientras que prevalecerá la onda de calor en Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, finalizando en Coahuila.
Toda vez que el ciclón tropical Genevieve continuará alejándose de costas mexicanas, sin generar efectos.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Durango
- Zacatecas
- Guanajuato
- Estado de México
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Campeche
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Tabasco
- Yucatán
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas:
- Máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- 40 a 45 °C: Baja California Sur (costa este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (norte y noreste), Coahuila (noroeste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).
- 35 a 40 °C: Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.
- Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
- 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
- El clima en el Valle de México:
Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo medio nublado con presencia de bruma y ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas, así como cielo medio nublado a nublado durante la tarde.
Mientras que se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (centro y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento de componente sur de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra parte, para este jueves el monzón mexicano sobre el noroeste y la onda tropical 22 que se desplazará sobre el sureste y sur, entre otros fenómenos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas.
De igual forma, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
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