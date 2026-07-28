Así se miden los sismos en Japón; estas son las diferencias entre la escala Richter y la Shindo

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Medición de sismos en Japón bajo la escala Richter y Shindo. Foto: AFP.

Un terremoto de 7.1 se registró este martes 28 de julio de 2026 en Japón, un país que utiliza tanto la escala Richter como la escala Shindo para informar sobre la actividad sísmica, aunque cada una mide aspectos distintos de un mismo fenómeno. Mientras la primera determina la magnitud del sismo, la segunda evalúa la intensidad con la que se percibe el movimiento en cada zona afectada.

La diferencia entre ambas mediciones suele generar dudas, ya que un mismo terremoto puede registrar una sola magnitud, pero alcanzar distintos niveles de intensidad dependiendo de la ubicación, la profundidad del epicentro, el tipo de suelo y la distancia respecto al lugar donde ocurrió el movimiento.

¿Qué es la escala Richter?

La escala Richter fue desarrollada en 1935 por el sismólogo estadounidense Charles F. Richter para medir la magnitud de los terremotos, es decir, la cantidad de energía liberada durante un sismo.

Esta escala es logarítmica, lo que significa que cada número entero representa un incremento de diez veces en la amplitud de las ondas sísmicas registradas y alrededor de 31 veces más energía liberada respecto al nivel anterior.

Entre sus principales características se encuentran:

Asigna un solo valor de magnitud a cada terremoto

La medición se obtiene a partir de registros de sismógrafos

Permite comparar la energía liberada entre distintos sismos

Actualmente, en muchos centros de monitoreo ha sido sustituida para fines científicos por la magnitud de momento (Mw), aunque el término “escala Richter” continúa siendo ampliamente utilizado en la información pública

¿Qué es la escala Shindo?

La escala Shindo, utilizada por la Agencia Meteorológica de Japón, mide la intensidad del movimiento del suelo en un sitio específico y los efectos que provoca un sismo en ese lugar.

A diferencia de la escala Richter, la Shindo no mide la energía liberada por el terremoto, sino qué tan fuerte se sintió el movimiento en cada localidad.

Su clasificación comprende los niveles:

0

1

2

3

4

5 inferior

5 superior

6 inferior

6 superior

7

Cada nivel describe el grado de sacudida percibido por las personas y el posible impacto sobre edificios e infraestructura. Por ello, distintas ciudades pueden registrar valores diferentes de Shindo durante un mismo terremoto.

Escala Richter y escala Shindo: estas son las diferencias

Aunque ambas se utilizan para informar sobre los sismos, cada una responde a un objetivo distinto.

La escala Richter mide la magnitud del terremoto, es decir, la energía liberada en el foco sísmico, por lo que un sismo solo tiene un valor de magnitud.

En cambio, la escala Shindo mide la intensidad del movimiento en un punto determinado. Esto significa que un mismo terremoto puede registrar diferentes niveles de Shindo dependiendo de la ubicación donde se encuentre la población.

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