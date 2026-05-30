¿Qué es un géiser? Así nacen las impresionantes erupciones de agua caliente

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Su formación depende de calor volcánico y agua subterránea. Foto: Getty Images

Los géiseres son uno de los fenómenos naturales más llamativos del planeta, se trata de fuentes termales capaces de expulsar chorros de agua hirviendo y vapor a varios metros de altura, en algunos casos alcanzando decenas de metros.

Aunque suelen aparecer en documentales y parques naturales famosos, en realidad son poco comunes. Su formación requiere una combinación muy específica de condiciones geológicas que sólo existe en algunas regiones del mundo.

En Unotv.com te explicamos qué son los géiseres, cómo se forman y dónde se encuentran los más impresionantes.

¿Qué es un géiser?

Como menciona la Fundación Aquae, un géiser es una fuente termal que expulsa periódicamente agua caliente y vapor desde el subsuelo hacia la superficie terrestre.

A diferencia de otros manantiales de agua caliente, los géiseres funcionan mediante ciclos de acumulación y liberación de presión, lo que provoca sus características erupciones.

Para que exista un géiser deben coincidir varios elementos, una fuente de calor proveniente del interior de la Tierra, agua subterránea y una red de conductos que conecten las capas profundas con la superficie.

Por esa razón, suelen localizarse en regiones con antecedentes de actividad volcánica.

¿Cómo se forma un géiser?

La formación de un géiser comienza miles de años después de una erupción volcánica.

Aunque el volcán ya no se encuentre activo, las cámaras magmáticas situadas bajo la superficie conservan temperaturas muy elevadas. Ese calor se transmite a las rocas cercanas y posteriormente al agua subterránea que se infiltra desde la superficie.

Conforme aumenta la temperatura, el agua comienza a hervir y genera burbujas de vapor que ascienden por los conductos naturales.

Sin embargo, el agua fría ubicada en la parte superior actúa como una especie de tapón que impide la liberación inmediata del vapor.

A medida que la presión aumenta, llega un momento en que el agua caliente rompe esa barrera y sale disparada hacia el exterior en forma de un potente chorro de agua y vapor.

Cuando la presión disminuye, la erupción termina y el proceso vuelve a comenzar. Dependiendo de cada géiser, este ciclo puede repetirse después de algunos segundos, varios minutos o incluso horas.

¿Cuántos tipos de géiser existen?

Los especialistas identifican dos tipos principales de géiseres.

Géiseres de fuente: expulsan agua de forma explosiva dentro de estanques o piscinas naturales. Sus erupciones suelen ocurrir en serie y pueden presentar múltiples explosiones consecutivas.

Géiseres de cono: liberan un chorro continuo de agua caliente a través de una abertura pequeña o de un montículo mineral. Su apariencia recuerda a las erupciones volcánicas y pueden mantenerse activos durante varios segundos o minutos.

¿Dónde se encuentran los géiseres más famosos del mundo?

Los géiseres son fenómenos relativamente raros. En todo el planeta existen cerca de mil.

El lugar con mayor concentración es el Parque Nacional de Yellowstone, donde se localiza aproximadamente la mitad de los géiseres activos del mundo.

Este parque se encuentra sobre la caldera de un antiguo supervolcán y alberga algunos de los ejemplos más espectaculares.

Entre ellos destaca el Old Faithful, conocido por la regularidad de sus erupciones, y el Steamboat Geyser, considerado el géiser activo más alto del mundo, capaz de alcanzar hasta 91 metros de altura.

Además de Yellowstone, existen importantes campos geotérmicos en:

Taupo

Valle de los Géiseres

El Tatio

Islandia

Japón

Bolivia

El Tatio, el gigante de Sudamérica

Uno de los campos geotérmicos más importantes del planeta es El Tatio. Ubicado en la cordillera de los Andes, al norte de Chile y a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, concentra el mayor conjunto de géiseres del hemisferio sur.

Las bajas temperaturas matutinas y las columnas de vapor que emergen del suelo convierten a este lugar en una de las atracciones naturales más impresionantes de América Latina.

¿Qué relación tienen los géiseres con las aguas termales?

Los géiseres y las aguas termales comparten el mismo origen, el calentamiento subterráneo provocado por rocas cercanas al magma. La diferencia radica en la presión.

Cuando el agua caliente encuentra una salida amplia y sin obstáculos, emerge de forma tranquila y forma manantiales o aguas termales. Estas aguas suelen contener minerales disueltos y, desde hace siglos, muchas culturas las utilizan con fines recreativos y terapéuticos en balnearios alrededor del mundo.

Los géiseres, en cambio, necesitan conductos estrechos que permitan acumular presión antes de liberar el agua en forma de espectaculares erupciones.

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