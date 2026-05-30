¿Qué estados de la República podrán ver la Luna azul de este domingo y en qué zonas se apreciará mejor?

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre la “Luna Azul”. Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Luna azul podrá verse a finales de mayo en gran parte de México, si el clima lo permite. Este fenómeno ocurre cada dos o tres años, cuando se registran dos lunas llenas en un mismo mes.

Esta Luna llena , que tendrá lugar el 31 de mayo, tiende a ser especial debido a que coincidirá con cielos despejados en varias regiones del país, aumentando las posibilidades de apreciarla a simple vista sin necesidad de telescopios o equipo especializado, explicó el sitio astronómico Star Walk.

¿Qué es la Luna azul?

Aunque el nombre puede hacer pensar que el satélite natural cambiará de color, en realidad se trata de un fenómeno relacionado con el calendario lunar y no con un cambio físico en la apariencia de la Luna.

De acuerdo con la NASA, la “Luna azul” es el nombre popular que recibe la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario. Este fenómeno no es muy frecuente, ya que normalmente solo ocurre cada dos o tres años.

GET READY🚨: On May 31, 2026, the Moon will reach its full phase. It will be the second Full Moon of May, which makes it a calendrical Blue Moon



A rare Full Blue Moon is coming! 🌕💙 pic.twitter.com/YruWBZwjbb — All day Astronomy (@forallcurious) May 26, 2026

El término proviene de la expresión inglesa “Once in a Blue Moon”, utilizada para referirse a algo raro o poco común. A pesar de su nombre, la Luna no se verá azul, su color será el habitual, aunque en algunas zonas podría lucir ligeramente anaranjada o rojiza cuando aparezca cerca del horizonte debido a efectos atmosféricos.

¿Qué estados de México podrán verla?

La “Luna azul” de mayo de 2026 podrá observarse en los 32 estados de la República Mexicana, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

El fenómeno será visible tanto en el norte como en el centro y sur del país, aunque las mejores condiciones de observación podrían registrarse en zonas con baja contaminación lumínica y cielos despejados, especialmente en estados del norte y noroeste como Sonora, Chihuahua, Baja California y Coahuila.

Sin embargo, la visibilidad dependerá principalmente del clima, si hay nubosidad intensa o lluvias, la observación podría complicarse en algunas regiones.

¿En qué zonas se verá mejor la Luna azul?

Las mejores zonas para observar el fenómeno serán aquellas con cielos despejados, baja humedad y poca contaminación lumínica. El norte y noroeste del país podrían tener las condiciones más favorables.

Estados como Sonora, Chihuahua, Baja California y Coahuila suelen registrar cielos más limpios durante esta época del año, especialmente en áreas desérticas o alejadas de las grandes ciudades. Lugares como el Desierto de Altar, la Sierra de San Pedro Mártir o zonas rurales de Chihuahua podrían convertirse en algunos de los mejores puntos para disfrutar del espectáculo astronómico.

También habrá buena visibilidad en zonas costeras de Quintana Roo y Yucatán, donde el horizonte despejado permitirá apreciar la salida de la Luna de manera espectacular sobre el mar.

En contraste, ciudades con alta contaminación lumínica como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara podrían dificultar la experiencia visual, aunque el fenómeno seguirá siendo visible.

¿A qué hora podrá verse?

La “Luna azul“ comenzará a hacerse visible poco después del atardecer del 31 de mayo.

En México, el mejor momento para observarla será entre las 19:00 y las 22:00 horas, dependiendo de cada región, el momento de mayor visibilidad será a las 3:46 de la madrugada del lunes 1 de junio, explicó Star Walk.

Para verla, el sitio especializado recomendó buscar espacios abiertos como playas, montañas, miradores o zonas rurales para disfrutar mejor del evento. Aunque no es obligatorio usar telescopio, unos binoculares pueden ayudar a observar con mayor detalle los cráteres y relieves de la superficie lunar.

Un fenómeno ideal para fotografías

Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Luna azul también suele convertirse en protagonista de miles de fotografías en redes sociales. Cuando aparece cerca del horizonte puede lucir más grande debido a un efecto óptico conocido como “ilusión lunar”, algo que muchos fotógrafos aprovechan para capturar imágenes espectaculares.

Además, este fenómeno astronómico representa una oportunidad perfecta para quienes disfrutan observar el cielo nocturno, ya que no ocurre todos los años y suele despertar gran interés entre aficionados y curiosos.

Por ello, si las condiciones meteorológicas lo permiten, millones de mexicanos podrán disfrutar de una noche especial para mirar al cielo y contemplar uno de los eventos lunares más llamativos de 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.