¿Quiénes utilizan más internet en México? Inegi responde

GENERANDO AUDIO...

Aumenta uso de internet en México. Foto: Shutterstock

En México, ocho de cada diez personas utilizan internet, y el grupo de entre 15 y 24 años es el que más lo usa, con un 97.6%, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El porcentaje de personas usuarias de internet de 6 años y más pasó de 57.4% en 2015 a 86.1% en 2025. En términos absolutos, esto representó un cambio de 61.4 millones de personas a 104.9 millones“, destacó Graciela Márquez, presidenta del Inegi.

El 21.7% de los hogares no disponía de internet en 2025. La principal razón fue la falta de recursos económicos, que representó el 12.1%, seguida por el desinterés en contar con el servicio, con 5.5%.

En el grupo de las personas adultas mayores también incrementó su uso de internet. En 2015 lo utilizaban tres de cada 100 personas y, para 2025, la cifra aumentó a 30 de cada 100.

“… Es impresionante cómo ha crecido el uso de internet. Hace 10 años, entre las personas de 65 a 74 años solamente lo usaba el 11% y, entre las de 75 años y más, apenas el 3%; pero ahora, en el grupo de 64 años y más, llega casi al 60%, mientras que en los de 75 años y más alcanza el 30%. Es muy fuerte el cambio que se ha dado en 10 años”, compartió Graciela Márquez.

El estudio revela que el acceso es mayor en las zonas urbanas, con casi 89%, mientras que en las comunidades rurales la cifra alcanza 75.2%.

“La brecha urbano-rural continúa disminuyendo, ubicándose en menos de 14 puntos porcentuales, 4.7 puntos menos que en 2024”, señaló Mauricio Márquez Corona, vicepresidente del Subsistema de Información Económica del Inegi.

Además, el 78.3% de los hogares cuenta con internet, el doble que hace diez años.

En 2025, 95.6% de las personas usuarias de internet realizó su conexión desde el hogar. Asimismo, 54.7% se conectó desde cualquier lugar mediante una conexión móvil.



Durante el mismo periodo, 97.3% de las personas usuarias de internet se conectó a la red mediante un teléfono… pic.twitter.com/epXw16vpBP — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 16, 2026

Entidades con más conectividad

Ciudad de México: 90.5%

90.5% Nuevo León: 89.9%

89.9% Baja California: 89.1%

Entidades con menor conectividad

Chiapas: 53.9%

53.9% Oaxaca: 64%

64% Veracruz: 68.3%

¿Cuál es el uso principal que se le da al internet en general?

81% para ver videos

para ver videos 67% para realizar compras

para realizar compras 41% para efectuar pagos

para efectuar pagos 38% para interactuar con el gobierno

para interactuar con el gobierno 37% para descargar aplicaciones

para descargar aplicaciones 36% para realizar operaciones bancarias

El porcentaje de hogares urbanos con algún servicio de streaming se estimó en 36.4% para 2025, lo que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2024.

También aumentó en 6.6% el uso de televisores inteligentes o Smart TV, alcanzando el 75.6% en 2025.

¿En qué dispositivo se usa más internet?

El uso de internet se realiza principalmente a través del teléfono celular, con un 84.6%. Esta cifra representa un incremento de 13.2%, equivalente a 26.8 millones de personas usuarias.

“En 2015 había 76 millones de personas usuarias; ahora somos 103.2 millones. Si lo vemos con respecto al total de la población, en 2015, este porcentaje era del 71%. En 2025, estas 103 millones de personas representan el 84% del total de la población, número que sigue en aumento”, explicó Susana Pérez Cadena, directora de Estadísticas Económicas del Inegi.

¿Para qué usan internet en el celular en México?

90.6% para mensajería instantánea

para mensajería instantánea 80.4% para redes sociales

para redes sociales 77.8% para reproducir audio y video

para reproducir audio y video 33.3% para juegos

para juegos 28.7% para tomar y compartir fotos y videos

La muestra se realizó entre personas de 6 años y más en 65 mil viviendas, y se levantó entre agosto y el 17 de octubre de 2025.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.