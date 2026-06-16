Cuidado con falsa oferta de trabajo por el Mundial, te roban tu dinero: reconoce este fraude

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Te ofrecen un trabajo de medio tiempo bien pagado… ¡es fraude! Imagen: Pexels-IA

La Policía Cibernética de la Ciudad de México advirtió el pasado 25 de abril por posibles ofertas de trabajo falsas que aprovecharían el contexto del Mundial en México. El equipo de Unotv.com pudo confirmar que este fraude ya es una realidad en el país a través de mensajes de texto que terminan en el robo de datos bancarios y dinero.

El caso detectado por Uno TV suplanta la identidad de una importante casa de moda francesa para ofrecer a los usuarios un trabajo remoto que consiste en promocionar ropa y demás artículos especiales por el Mundial en redes sociales.

A continuación, se explica a detalle cómo opera dicho fraude; sin embargo, se insta a los lectores a no seguir ninguno de estos pasos para evitar estafas.

¡Cuidado con mensajes falsos que te ofrecen trabajo durante el Mundial!

El reportero de este medio recibió un mensaje de texto por parte de un remitente desconocido a las 11:44 horas del lunes 15 de junio. En el SMS se leía:

“Oye, un amigo me insistió en contactarte. Con el mundial, se abrió vacante medio tiempo. 3,000 al día. Pido seriedad. Contáctame: (Link)”. Mensaje a nombre de contacto desconocido

El mensaje incluye un link que lleva a una conversación de WhatsApp, en donde el fraude se personaliza y continúa con los detalles de la supuesta oferta de empleo.

El fraude continúa en WhatsApp

Cuando el usuario abre el link que viene anexado al mensaje original, éste es llevado a una conversación de WhatsApp con una cuenta de empresa a nombre de Mark Sanchez.

La cuenta no responde inmediatamente, depende de que el usuario envíe un mensaje manifestando su interés en la supuesta plaza. En ese momento, una mujer se presenta como Natalie y explica cómo opera el presunto trabajo.

“Hola, soy Natalie, la responsable de selección de personal online de Dior. Actualmente estamos buscando personal a tiempo parcial. Te interesa?“, escribe.

Una vez que la potencial víctima responde al primer mensaje, la cuenta envía una imagen con el ejemplo de Esteban López, quien supuestamente se unió en mayo y fue ascendido al nivel VIP4 en tan solo un mes con ganancias de $39,000.00 (MXN).

Para reforzar la supuesta legitimidad del esquema, Natalie envía el segundo ejemplo de Raúl, quien habría ascendido a nivel 3 en un mes y obtenido ganancias de hasta $18,000.00 (MXN).

¿En qué consiste el falso trabajo por el Mundial?

Si el usuario se ve atraído por la oportunidad, la supuesta responsable de selección de personal online de Dior explica que el trabajo consiste en promocionar proyectos online de la marca a través de redes sociales o contactos personales.

En este sentido, la actividad principal del usuario abarca bienes de consumo de alta gama como:

Joyería

Perfumes

Cosméticos

Ropa Infantil

Con solo promocionar este tipo de productos de Dior, los estafadores aseguran que el interesado podría ganar “entre 300 y 3000 pesos mexicanos al día“.

¿Cómo opera este fraude?

“Dior es una empresa de confianza; la elección es importante, pero la decisión final depende de usted“, es el mensaje con el que los estafadores enganchan a sus víctimas.

La propuesta está en la mesa y le corresponde a la víctima aceptar la oferta. En caso de acceder, Natalie envía un segundo link en el que el usuario debe registrarse con los siguientes datos:

Número de teléfono

Código de verificación por SMS Una vez ingresado el número, te envían el código

Contraseña Debes ingresar una contraseña



Al dar clic en el botón “registro“, el usuario es enviado a la página “diormx.com“, la cual muestra el siguiente mensaje de bienvenida:

“El gran evento futbolístico que se celebra cada cuatro años ha desatado la pasión mundial. Nos complace presentar nuestra línea de productos del Mundial. Productos del Mundial: Mayores ganancias totales. Mayores comisiones. Mayores bonos por referidos. Los productos del Mundial tienen existencias limitadas y pueden agotarse en cualquier momento”. Mensaje mostrado en página falsa

Tras completar correctamente el registro en la página e iniciar sesión, Natalie pide que se le envíe una captura de pantalla para seguir con el proceso de reclutamiento.

Posteriormente, envía un nuevo link que redirige a una comunidad de WhatsApp. “Únete a nuestra comunidad para aprender más sobre cómo ganar dinero“, escribe la portavoz del fraude.

A continuación, recomienda activar el programa T1 para disfrutar permanentemente el derecho a ganar dinero con Dior, generando beneficios a largo plazo como distribuidor.

Así te roban tus datos bancarios y tu dinero

El último paso del fraude consiste en el robo de dinero, por lo que Natalie envía una imagen con las siguientes instrucciones:

“Sigue las instrucciones de la imagen para abrir tu aplicación de pago y depositar MX$150. Una vez que el depósito se haya realizado correctamente, toma una captura de pantalla y envíamela. Recibirás una ganancia de 273.6 + 18 = MX$291.6“, escribe.

“No dudes en enviarme un mensaje privado si surge algún problema; estaré encantado de ayudarte“, agrega Natalie en la conversación de WhatsApp.

Cuando el usuario sigue los pasos suscritos en las instrucciones, se le brindan los datos a los que tiene que hacer el pago de $150.00 (MXN).

De esta forma, la víctima estará brindando dinero como garantía del trabajo. El reportero de Uno TV no siguió con el fraude, pero la empresa de ciberseguridad ESET ha documentado casos similares que funcionan de la siguiente manera:

Los estafadores hacen creer a las personas que, a medida que van cumpliendo con distintas tareas, pueden ir escalando de nivel. Lo anterior significa que las comisiones serán mayores, pero también los depósitos. Si en un principio el dinero podía retirarse, al final, cuando el depósito es mayor las cosas cambian y las personas pierden su dinero.

Recomendaciones y señales de alerta ante esta oferta de empleo falsas

Ante el incremento de estas prácticas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir delitos relacionados con vacantes falsas por el Mundial 2026.

Investiga la empresa que ofrece el empleo

Desconfía de páginas con poca información o de reciente creación

Evita ofertas con sueldos elevados, viajes pagados o contratación inmediata sin experiencia

No realices pagos anticipados por contratación, capacitación o trámites

No compartas documentos personales sin verificar la legitimidad del empleador

Desconfía de reclutadores que solo se comunican por mensajería o correos genéricos

Verifica que el lugar de trabajo exista en mapas o registros comerciales

Comparte la información del empleo con personas de confianza

No acudas a entrevistas en lugares inseguros o aislados

Consulta campañas de prevención emitidas por autoridades

Fuente: SSPC

Con base en las recomendaciones de la SSPC, el reportero de Uno TV comparó el link de la oferta de trabajo con la página real de Dior, percatándose de que son distintas:

Página real de Dior MX: https://www.dior.com/es_mx//beauty

Página a la que dirige el SMS:

Además, Dior no cuenta con un portal de trabajo remoto, sino que solo tiene una plataforma de búsqueda de trabajo y carreras que tampoco coincide con el link al que dirige la estafa.

Por otro lado, la SSPC llamó a evitar ofertas con sueldos elevados, viajes pagados o contratación inmediata sin experiencia, además de no realizar pagos anticipados por contratación, capacitación o trámites; este caso cumple con ambos factores.

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