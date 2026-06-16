Spotify se cayó este martes 16 de junio: “Algo salió mal”, mostró la app a cientos de usuarios

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¿Qué le pasó a Spotify y por qué no puedes escuchar música? | Foto: AFP

Spotify, aplicación de streaming musical, presentó fallas este martes 16 de junio, según reportaron los usuarios en Downdetector y pudo confirmar un reportero de Unotv.com. Aproximadamente a las 08:00 horas, la app mostró el mensaje de “Algo salió mal” al momento de ingresar a la página de inicio.

Usuarios de todo el mundo se movieron a X (antes Twitter) para manifestar que el servicio de música estaba caído. La plataforma reconoció los problemas en su servicio y volvió a la normalidad aproximadamente a las 09:00 horas de este martes.

¿Qué le pasó a Spotify este martes 16 de junio?

Cerca de las 08:30 horas, un reportero de Uno TV trató de ingresar a la pantalla de inicio de Spotify y se encontró con el siguiente mensaje:

“Eso no salió bien. Actualicemos o reproduzcamos algo que esté disponible en modo offline”. Mensaje de Spotify

La aplicación enviaba inmediatamente al usuario a las secciones de Descargas y Respaldo musical para poder escuchar música sin acceso a la red. Además, al ingresar al menú de “Buscar“, aparecía el siguiente mensaje:

“Algo salió mal. ¿Quieres volver a intentarlo?” junto al botón de Intentar de nuevo.

La plataforma que advierte a los usuarios por fallos en las diversas aplicaciones y plataformas web, conocida como Downdetector, presentó un pico de quejas al respecto a las 08:28 horas, cuando se presentaron 268 reportes en México.

El 54% de los denunciantes atribuyeron problemas en la app, mientras que el 29% señaló conflictos de conexión al servidor.

Para las 08:58, Downdetector ya solo presentaba 17 reportes y el reportero de Uno TV también pudo acceder con normalidad a Spotify, mostrando que las fallas habían comenzado a solucionarse.

¡Un problema a nivel global!

A través de X, usuarios de todo el mundo dejaron ver problemas en Spotify. La usuaria estadounidense identificada como @keylamegreen mostró que no podía entrar a la app por problemas de conexión a pesar de estar conectada a la red.

uhh hello??? are you on drugs spotify? pic.twitter.com/luIZP4EHGZ — megan’s left toe nail | ot6 ☁️ | 🐙🦀 (@keylamegreen) June 16, 2026

Otros usuarios de Estados Unidos también se quejaron por la actividad de la app, dejando ver que también hubo fallas en la versión web. “¿Pueden abrir la aplicación de escritorio de Spotify o solo a mí no me funciona?“, escribió @globalpinks_.

Cabe destacar que un internauta de Indonesia también mostró los mismos problemas a los que se enfrentaron los usuarios de Spotify en México.

Tal como sucede cuando alguna app o red social se cae, los usuarios de X (antes Twitter) compartieron sus mejores memes al respecto de la caída de Spotify.

Esta fallando Spotify o es mi internet?? pic.twitter.com/kR8304WZID — Deneb 🌦️ (@sweetlourry_) June 16, 2026

¿Qué dijo Spotify al respecto de la caída de su servicio?

A través de su cuenta de X, Spotify Status reconoció las fallas en su servicio aproximadamente a las 09:04 horas, asegurando que su equipo de trabajo ya se encontraba atendiendo la situación.

“Estamos al tanto de algunos problemas actuales con la aplicación y los estamos revisando”. Spotify Status

We’re aware of some issues right now with the app and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) June 16, 2026

Hasta el momento, no se ha confirmado que los errores se hayan solucionado por completo; sin embargo, múltiples usuarios afectados ya lograron entrar a Spotify con normalidad.

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