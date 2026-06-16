Descubren 77 esqueletos sin cabeza de hace 7 mil años; las cabezas desaparecieron sin dejar rastro

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Foto: Universidad Cambridge

Arqueólogos que trabajan en un antiguo asentamiento neolítico de Eslovaquia encontraron al menos 78 esqueletos humanos de hace unos 7 mil años, de los cuales solo uno conservaba el cráneo.

El descubrimiento, realizado en el sitio de Vráble, ha llevado a los investigadores a plantear diversas teorías de por qué las cabezas fueron retiradas deliberadamente.

¿Qué encontraron sobre los esqueletos los arqueólogos en Vráble?

El hallazgo fue realizado en una zanja cercana a un asentamiento perteneciente a la cultura de la cerámica lineal (LBK), una de las primeras sociedades agrícolas de Europa Central.

De acuerdo con el estudio “estudio Proceedings of the Prehistoric Society“ difundido por la Universidad de Cambridge, aunque durante años este tipo de depósitos se han asociado con episodios de violencia o crisis social, un nuevo estudio sugiere que los cuerpos pudieron formar parte de complejas prácticas funerarias desarrolladas hace miles de años.

Desde 2022, los especialistas han excavado una zanja situada junto a un antiguo asentamiento neolítico con unos 7 mil años de antigüedad. Hasta ahora han recuperado los restos de al menos 78 individuos, aunque únicamente uno conservaba el cráneo: un niño.

Los cuerpos aparecieron distribuidos de forma irregular dentro de la zanja, algunos superpuestos y en distintas posiciones. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la ausencia casi total de cabezas.

No fue una decapitación violenta, sugieren los expertos

Foto: Universidad Cambridge

Según los investigadores, las evidencias arqueológicas no apuntan a una ejecución masiva o una decapitación realizada durante un conflicto.

“Las características muestran claramente una manipulación intencionada de los cuerpos”, explicó la antropóloga biológica Katharina Fuchs, coautora del estudio.

Los análisis indican que los cráneos habrían sido retirados deliberadamente después de la muerte, aunque todavía no se sabe con qué propósito.

Foto: Universidad Cambridge

Sobre el paradero de los cráneos, pese a la gran cantidad de esqueletos encontrados, apenas han aparecido fragmentos de estos asociados a los cuerpos.

Una de las hipótesis es que las cabezas fueran conservadas o trasladadas a otro lugar como parte de prácticas rituales. Costumbres similares han sido documentadas en antiguos asentamientos de regiones como Jericó y Çatalhöyük, donde los cráneos de algunos ancestros eran preservados y exhibidos por las comunidades.

Para los investigadores, el descubrimiento podría ayudar a comprender mejor la forma en que las primeras sociedades agrícolas concebían la muerte y la memoria de sus antepasados.

Los próximos análisis de ADN, isótopos y estudios forenses buscarán revelar quiénes eran estas personas, si tenían parentesco entre sí y qué ocurrió realmente hace siete milenios en este asentamiento de la actual Eslovaquia.

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