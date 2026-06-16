SMN confirma que El Niño está activo en el Pacífico, prevé que se intensifique

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Puede aparecer cada dos años, o siete en regresar. Foto: Pixabay/Ilustrativa

El fenómeno de El Niño ya está activo en el Océano Pacífico y podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Cuando tenemos El Niño, estamos hablando de un calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, tanto en la superficie, tanto en el interior del océano, unos 300 metros al interior del océano” Alejandro Yael Jiménez, subgerente de Climatología, Servicio Meteorológico Nacional

“Cuando la temperatura del Pacífico tropical supera 0.5 grados las condiciones normales, ahí sabemos que hay un calentamiento. Dos, cuando la atmósfera responde, como es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera, las dos partes deben estar generando una señal”, destacó el experto.

Se trata de un fenómeno meteorológico que puede aparecer cada dos años o tardar hasta siete en regresar. Inicia en primavera, se fortalece en invierno y su duración máxima es de 18 meses.

“Cuando rebasan los dos grados de anomalías estamos en un episodio muy fuerte, no existen los términos de Niño Godzilla, del Súper Niño, no oficialmente, solo hay débil, moderado, fuerte y muy fuerte” Alejandro Yael Jiménez, subgerente de Climatología, Servicio Meteorológico Nacional

El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte

De acuerdo con el SMN, existe un 63% de probabilidades para que El Niño llegue a su máximo nivel, “muy fuerte”. Esto ocurriría entre noviembre y diciembre de este año y enero de 2027.

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) pronostica que El Niño del 2023, se repetirá.

“En el 2023, El Niño que ocurrió ha sido uno de los cinco más severos que han ocurrido durante los últimos 50 años, en consecuencia, si aunamos este que está por igual, sería unas consecuencias similares”, mencionó Ángel Terán Cuevas, investigador del IPN.

Entre dichas consecuencias se encuentra la sequía, que se registraría en algunas regiones de la República Mexicana.

“Hacia la parte norte vamos a tener algo de sequía, un patrón que va a ser abajo de lo normal, a partir del centro hacia la parte norte, vamos a tener algo de sequía, un patrón que va a ser abajo de lo normal, del centro al norte de México la crisis va a ser bien clara”, explicó el experto.

Aunque habría menos lluvia y más sequía en esas regiones, en caso contrario, habría más ciclones en el Océano Pacífico.

“La concentración de temperaturas en ciertas zonas del Océano ahí es el punto clave para el origen de un ciclón tropical”, resaltó el investigador del Instituto Politécnico Nacional.

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