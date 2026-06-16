Recolecta la lluvia en casa: usos y cuidados básicos que ayuda a ahorrar agua

GENERANDO AUDIO...

Agua de lluvia no debe beberse sin potabilizar. FOTO: Getty

La lluvia puede aprovecharse en casa para reducir el uso de agua potable en actividades como limpieza, sanitarios y riego. La Red del Agua de la UNAM señala que este recurso puede almacenarse para usarlo después.

Aunque el agua de la lluvia es limpia en su origen, puede ensuciarse al pasar por techos, calles y otras superficies. Por eso, antes de usarla, debe pasar por limpieza y guardarse de forma correcta.

Recolectar lluvia en casa

El ahorro de agua y la recolección de lluvia en casa permite aprovechar un recurso que muchas veces termina en el drenaje. Según el documento Impluvium de la UNAM, reutilizar el agua pluvial ofrece una doble solución: ayuda a evitar inundaciones y permite ahorrar agua potable.

El agua captada puede usarse en tareas no potables, como:

Limpieza de vehículos o maquinaria

Lavado de superficies

Lavado de ropa

Descarga de sanitarios

Riego de jardines, áreas verdes o cultivos

La UNAM advierte que la calidad del agua depende del lugar, del aire y de las superficies por donde escurre. En techos o calles puede arrastrar basura, metales, aceites, heces de mascotas u otros contaminantes.

Por eso, para aprovechar la lluvia en casa, se recomienda que pase por filtros o procesos de limpieza. También debe almacenarse en condiciones adecuadas para evitar contaminación.

Agua de lluvia no debe beberse sin potabilizar

Si el agua de lluvia se quiere usar para consumo humano, debe pasar por un proceso de potabilización. El documento menciona opciones como ósmosis inversa, cloración, rayos ultravioleta y purificación por ozono.

La captación de lluvia es vista como una alternativa para enfrentar problemas de abasto en ciudades y zonas rurales. También ayuda a reducir escurrimientos que pueden causar inundaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.