Calor, contaminación y altura podrían provocar asma o golpes de calor en México por el Mundial

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Las ciudades sede del Mundial suponen riesgos ambientales | Foto: Cuartoscuro – IA

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibirán el Mundial a partir de este jueves 11 de junio; sin embargo, cada una de estas ciudades sede representan riesgos ambientales debido a fenómenos como el calor extremo veraniego, la altura capitalina y la contaminación.

Tanto los jugadores como los aficionados que viajen a México por la justa mundialista podrían enfrentar problemas de salud como infecciones respiratorias, incluyendo asma, y golpes de calor, según alertaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Alertan por altitud y contaminación de CDMX durante el Mundial

Una de las principales amenazas por el Mundial en CDMX es la altitud de 2 mil 240 metros, según la Dra. Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Dicho fenómeno provoca una menor presión de oxígeno y mayor radiación ultravioleta (UV), de acuerdo con sus palabras del pasado 3 de junio en conferencia de prensa desde Ciudad Universitaria.

Sin embargo, los problemas ambientales por la altura de la Ciudad de México se podrían agravar en caso de contingencias ambientales urbanas por Ozono (PM2.5).

¿Cómo te puede afectar la altitud y la contaminación?

“Todo esto hace que haya una mayor probabilidad de infecciones respiratorias, sobre todo, asma en personas que ya tienen previamente una condición respiratoria”, de acuerdo con la Dra. Rosa María Wong.

En este contexto, la UNAM estableció un protocolo para evitar perjuicios por la altura y la contaminación capitalina:

Aclimatación gradual

Limitar esfuerzo físico inicial

Uso continuo de protector solar

Fuente: UNAM

La contaminación atmosférica “puede provocar asma y otras enfermedades pulmonares. Además, agrava los síntomas del asma, aumenta las visitas al hospital y puede causar la muerte prematura“, confirma la Asociación Estadounidense de Asma y Alergias (AAFA, por sus siglas en inglés).

Además, la AAFA también confirma que las partículas más pequeñas (PM 2.5) son las más peligrosas, ya que pueden penetrar profundamente en los pulmones o incluso en el torrente sanguíneo.

Advierten por calor extremo en Monterrey y Guadalajara

La especialista de la UNAM adelantó que las dos sedes mexicanas restantes del Mundial, Monterrey y Guadalajara, podrían presentar temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados (°C) durante la justa veraniega.

El calor extremo tiene el potencial de aumentar el riesgo de golpe de calor. “Esto es una emergencia médica porque puede haber una mortalidad hasta del 2%“, agregó la Dra. Wong.

¡Mucho cuidado con los golpes de calor!

El golpe de calor es una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo. Esto suele suceder debido a la exposición a altas temperaturas o a la actividad física prolongada en altas temperaturas, según la Clínica Mayo de Estados Unidos (EE.UU.).

Hidratación con electrolitos

Sombra constante entre 11:00 y 16:00 horas

Evitar alcohol

Fuente: UNAM

Un golpe de calor es una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo, el cual suele suceder debido a la exposición a altas temperaturas o a la actividad física prolongada en altas temperaturas, según la Clínica Mayo.

Los especialistas confirman que los golpes de calor necesitan atención médica de emergencia, pues puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos.

“El daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte“, de acuerdo con la Clínica Mayo.

Otras posibles enfermedades por el calor mundialista

El Dr. Jorge Baruch, de la Clínica del Viajero de la UNAM, reconoció en el mismo espacio que el calor aumenta la posibilidad de que los alimentos se echen a perder rápidamente, provocando enfermedades gastrointestinales.

“Tenemos que comer alimentos recién calentados y recién servidos, porque los que no están tan recién servidos y calentados ya llevan un tiempo y puede que se hayan echado a perder. Nos podemos intoxicar”. Dr. Jorge Baruch, UNAM

A través de su conferencia de prensa, las autoridades de la UNAM señalaron cuáles son las medidas de consumo seguro para evitar enfermedades gastrointestinales:

Toma siempre agua embotellada, purificada o sellada

Alimentos bien cocidos y servidos calientes

Frutas y verduras lavadas

Fuente: UNAM

De manera adicional, el experto reconoció que se esperan muchos aficionados de Estados Unidos y Canadá que visiten a México, a quienes recordó que tomar agua del grifo en territorio mexicano no es seguro, contrario al caso de ambos países.

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