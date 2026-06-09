UNAM suspende actividades por inauguración del Mundial

| 21:04 | L G Suárez | UnoTV
UNAM suspende actividades el 11 de junio. FOTO: Cuartoscuro

La UNAM informó que suspenderá actividades el jueves 11 de junio, debido a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México.

La decisión se tomó porque habrá cierres viales y se esperan afectaciones fuertes a la movilidad durante horarios laborales.

La suspensión de actividades será únicamente durante esa jornada y se aplicará de forma excepcional, según el boletín dirigido a la comunidad universitaria.

La Universidad explicó que los ciclos escolares, semestral y anual, ya concluyeron. Además, en las entidades académicas hay una baja importante en la afluencia de personas.

Cierres por el partido inaugural afectarán la movilidad

La UNAM aclaró que esta medida no marca un precedente. Es decir, se toma solo por las condiciones especiales de ese día.

El motivo principal es evitar complicaciones para estudiantes, docentes y personal universitario por los cierres relacionados con el arranque del Mundial.

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