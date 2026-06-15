UNAM advierte que la trata de personas se puede disparar en México por el Mundial: niñas y niños en peligro

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Los mundiales aumentan la trata de personas… ¿por qué? | Foto: Getty Images – IA

El Mundial de 2026 que México recibe actualmente junto a Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá podría provocar un aumento en el fenómeno de la trata de personas en la República Mexicana, según alertó este lunes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La institución académica mexicana advirtió que las justas deportivas globales suelen facilitar la explotación sexual de grupos vulnerables. La principal razón es que las autoridades concentran sus esfuerzos en la seguridad pública por el flujo de visitantes, olvidándose de las poblaciones desfavorecidas y propiciando la impunidad.

Trata de personas, un problema en México… ¡que empeoraría con el Mundial!

Cerca de 20 mil niñas y niños han sufrido algún tipo de trata en México, cifra que “podría aumentar drásticamente dentro del contexto mundialista“, según Noemi Monroy Enriquez, secretaria académica del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM.

La experta también reconoció que, de los tres países que reciben el Mundial, México es el que tiene un mayor riesgo de enfrentar la mercantilización de cuerpos a raíz de la justa mundialista.

Cabe destacar que México ocupa el primer lugar en abuso infantil, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos citados por el Senado de la República.

La explotación sexual concentra más de la mitad de los casos de trata reportados en México con el 51%, seguida del trabajo forzado (25%) y otras formas de explotación laboral y mendicidad forzada (15%), según reportes de la Línea Nacional contra la Trata de Personas.

Las cifras también revelan que la mayoría de las víctimas son mujeres y personas menores de edad, especialmente adolescentes entre los 13 y 17 años de edad.

Actualmente, en México, se estima que hasta el 96% de los casos de trata de personas no se reportan, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

¡Mucho cuidado con estas tendencia de trata de personas durante el Mundial?

Previo al Mundial de 2026, el Consejo para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México adelantó tres tendencias sobre la trata de personas que cobrarían relevancia en el contexto de la justa deportiva:

Captación por redes y apps | Facebook, Instagram y Litmatch son los medios de contacto inicial para delitos que se concretan en WhatsApp y Telegram; videojuegos como Roblox y Free Fire también serían vías de captación de menores.

| Facebook, Instagram y Litmatch son los medios de contacto inicial para delitos que se concretan en WhatsApp y Telegram; videojuegos como Roblox y Free Fire también serían vías de captación de menores. Activación de redes transnacionales | Se espera que se capte a personas de otras nacionalidades como: Colombia, Venezuela y Honduras. Esto debido a que se compartirán rutas de movilidad con alta afluencia internacional.

| Se espera que se capte a personas de otras nacionalidades como: Colombia, Venezuela y Honduras. Esto debido a que se compartirán rutas de movilidad con alta afluencia internacional. Desconocimiento de la ciudadanía | Los ciudadanos confunden a la trata con delitos como tráfico de drogas, secuestro o tráfico de personas, lo que reduce la capacidad de identificación y reporte

Cabe destacar que este no es un problema exclusivo de México, pues se estima que 50 millones de personas son víctimas de trata de personas y otras formas de explotación, según las estimaciones mundiales publicadas en 2023 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

¿Por qué el Mundial empeora la trata de personas?

El Mundial facilita la trata de personas debido a un contexto de demanda masiva, en el que internacionalmente se espera a más de 500 millones de personas en tránsito, incluyendo delegaciones de hasta 200 personas por selección, según la experta.

“Este flujo de visitantes desborda a las autoridades que concentran sus esfuerzos en la seguridad pública y se olvidan de las poblaciones vulnerables, creando un entorno de impunidad”. Noemi Monroy Enriquez, secretaria académica del PUDH de la UNAM

Otro factor a considerar es el anonimato, pues muchas personas piensan que, durante la justa mundialista, se encuentran en un espacio en el que no aplican las reglas por ser extranjeros.

En este contexto, los visitantes de otros países también pueden tener una sensación de impunidad, reforzada por la creencia de que pueden esconder ciertos comportamientos como explotar sexualmente los cuerpos de infantes, adolescentes o mujeres.

“Se habla de que México es un paraíso para muchas personas con poderío económico, que vienen a nuestra nación para utilizar sexualmente a otros y vulnerar todos sus derechos”, agregó Monroy Enríquez.

La especialista de la UNAM remató señalando que los hombres con alto poder adquisitivo son quienes más acuden a un Mundial, fomentando un patrón de masculinización hegémonica que celebra el ejercicio del poder.

Noemi Monroy explicó que este tipo de eventos dan la idea de que todo parece ser un objeto de consumo y se ejerce la virilidad, incluso vulnerando los derechos de otros. “Es el espacio perfecto para estos atropellos“, concluyó.

Autoridades al pendiente de la trata de personas por el Mundial

La especialista mexicana destacó que el Mundial de México, EE.UU y Canadá es el primero que tiene un plan o un protocolo de atención a los derecho humanos.

Monroy Enriquez destacó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU crearon un marco de prevención por la trata de personas.

Previo al torneo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentó la campaña “Mundial sin Trata”, una iniciativa para promover la identificación y el reporte seguro de la trata de personas en el contexto del turismo durante el evento.

Como parte de la campaña, se anunció que se implementaría en las inmediaciones de los estadios y contará con un cuerpo policial específico para detectar y actuar ante situaciones de trata.

Asimismo, a través de la denominada “Tarjeta Azul” se proporcionó capacitación al personal de hoteles y de transporte terrestre y aéreo para que detecten señales de riesgo y las reporten ante las autoridades, según la UNAM.

¿Qué pasará con quien ejerza la trata de personas en el Mundial?

Noemi Monroy Enriquez celebró que, gracias a la cooperación internacional, ahora quienes cometan abusos serán sancionados en el país sede y al regresar a su nación origen podrían enfrentar nuevos cargos.

“Quienes cometan delitos durante el Mundial, podrían enfrentar consecuencias como que se les impida acudir a otros certámenes deportivos“, añadió la especialista de la UNAM.

Finalmente, Monroy Enriquez subrayó la importancia de, una vez terminada la justa, hacer una evaluación transparente que permita determinar si las medidas y protocolos fueron eficaces.

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