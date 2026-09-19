Sam Altman acudirá a la ONU para hablar sobre la inteligencia artificial, ante la preocupación por sus riesgos

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Sam Altman irá hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: AFP | Ilustrativa

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI se presentará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la próxima semana, durante la cumbre de líderes mundiales de la Asamblea General de la ONU, informó la empresa este viernes.

La reunión es organizada por Francia, que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros. El encuentro ocurre en un momento en el que algunos de los principales actores de la industria han señalado que podría ser necesario desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) por motivos de seguridad.

ONU pide acción global frente a riesgos de la IA

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió el miércoles una acción internacional para enfrentar los riesgos de la IA, ante el aumento de las preocupaciones sobre los peligros de esta tecnología.

“La acción nacional es esencial. Pero también es indispensable la coordinación global”, dijo Guterres a periodistas.

Las preocupaciones sobre la seguridad de la IA han aumentado en las últimas semanas, luego de las renuncias de algunos trabajadores de grandes desarrolladores de esta tecnología, motivadas por inquietudes sobre sus posibles riesgos.

Expertos piden reducir el ritmo de desarrollo

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó poco después un ensayo en el que pidió precaución al sector.

“Debemos disminuir el ritmo en el que estamos mejorando las capacidades de los modelos de IA”, escribió.

Sam Altman y el gigante tecnológico Elon Musk respaldaron esta idea. También Demis Hassabis, de DeepMind de Google, pidió un organismo regulador mundial dirigido por Estados Unidos.

Por otro lado, el presidente Donald Trump ha dicho que las advertencias sobre los riesgos de la IA son “un engaño” y se ha opuesto a una supervisión más estricta.

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