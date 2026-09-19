¿Qué captaron los militares? Pentágono desclasifica nuevo paquete de archivos y vídeos de ovnis

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El Pentágono liberó más videos sin resolver de Ovnis Foto: Getty images|ilustrativa

El Pentágono desclasificó este viernes 18 de septiembre el sexto paquete de archivos y videos inéditos de fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), también conocidos como Objetos Voladores No Identificados (Ovnis).

Este paquete forma parte del proceso de desclasificación que inició el presidente Donald Trump el 8 de mayo de 2026.

En la página del Departamento de Guerra de los Estados Unidos war.gov/ufo se puede ver que se ha dado seguimiento a la orden del presidente con esta nueva entrega, que agrega diversos contenidos sobre los objetos voladores no identificados.

Sean Parnell, asistente del secretario de Guerra para Asuntos Públicos y portavoz jefe del Pentágono, compartió un comunicado en X, donde se asegura que el departamento seguirá publicando archivos adicionales de forma continua e incluso afirmó que ya se trabaja en la próxima entrega.

El Departamento de Guerra confirmó que las publicaciones continuarán de manera gradual.

¿Qué hay en el sexto paquete desclasificado de archivos ovni?

Se pueden encontrar diversos documentos convertidos a formato PDF, así como videos e imágenes.

Uno de los videos es una digitalización de una copia de 16 mm de película Kodachrome en color, filmada con una cámara portátil Bell & Howell Auto Master cerca de Tremonton, Utah, el 2 de julio de 1952.

El suboficial jefe de la Marina de los EE. UU., Delbert C. Newhouse, informó haber observado y filmado un grupo de objetos brillantes en el aire y, poco después, entregó el material a la Fuerza Aérea estadounidense.

La película se convirtió posteriormente en uno de los casos visuales revisados por el Proyecto Libro Azul, el programa de la Fuerza Aérea que investigó la naturaleza y el origen de los ovnis de 1952 a 1969.

📂SEXTA LIBERACIÓN DE ARCHIVOS OVNI

📽️Película histórica de avistamientos de ovnis

📅02/07/1952

📌Utah, EEUU



Estas imágenes fueron filmadas cerca de Tremonton, Utah, por el suboficial jefe de la Marina de EEUU Delbert C. Newhouse, con una película Kodachrome en color de 16 mm,… pic.twitter.com/GNiB2GswJ3 — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) September 18, 2026

En otro de los videos destacados, se pueden ver a seis objetos pequeños y esféricos volando en formación, grabados por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2025.

Los objetos eran muy ágiles, cambiaban constantemente de dirección y se estima que estaban volando a una velocidad de aproximadamente 772 km/h en Oriente Medio.

Nueva desclasficación de EE.UU. revela este video que describe a seis pequeños objetos esféricos volando juntos y que parecen ser muy ágiles, cambiando constantemente de dirección. Se estima que iban a una velocidad de 772 km/h. El video es del 2025.pic.twitter.com/ea4Qyfzqf1 — Expediente Oculto (@ExpedienteOcult) September 18, 2026

En otro se puede ver una esfera blanquecina que se estima volaba a una velocidad de aproximadamente 805 km/h.

El sensor infrarrojo la captó en enero de 2025 en Oriente Medio, pero se le dificultaba encuadrarla correctamente.

📂SEXTA LIBERACIÓN DE ARCHIVOS OVNI

📽️UAP-PR133, Informe sobre UAP sin resolver

📅01/01/2025

📌Oriente Medio



grabación de 4 minutos y 58 segundos, obtenida en 2024 mediante un sensor infrarrojo instalado en una plataforma militar estadounidense.



Describen el objeto como de… pic.twitter.com/oIU2Iysiw5 — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) September 18, 2026

También fue compartido un video de menos de un minuto, grabado sobre el Mar Amarillo, en Asia, en 2023.

Se puede ver un objeto volando a gran velocidad, aunque la cámara intentó hacer un acercamiento, no se puede distinguir correctamente el objeto.

📂SEXTA LIBERACIÓN DE ARCHIVOS OVNI

📽️PR151, Informe de UAP sin resolver

📅01/01/2023

📌Mar amarillo



grabación de 49 segundos captada en 2023 por el sensor infrarrojo de una plataforma militar estadounidense. Este es por ahora uno de los mas interesantes, porque analizando la… pic.twitter.com/jvhYrsuiXk — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) September 18, 2026

Hay que considerar que estos documentos no se consideran una evidencia de la existencia de vida extraterrestre y están disponibles para el escrutinio público.

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