¿Por qué fue tan letal el terremoto en Colombia?

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Colombia sufrió un Terremoto el lunes 10 de agosto Foto: AFP

El colapso de múltiples edificios y un elevado número de víctimas conmocionaron a Colombia tras vivir un terremoto de magnitud 7,4, siendo el movimiento telúrico más fuerte sentido en la última década del país sudamericano.

En Unotv.com te explicamos las razones por las que este fenómeno resultó de acuerdo a medios locales tan catastrófico y letal.

Al momento se reportan 240 muertos, más de mil heridos, 165 edificios colapsados y 164 personas reportadas como desaparecidas.

¿Por qué tiembla en Colombia?

Foto: AFP.

El país colombiano se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, sitio donde chocan y se encuentran diferentes placas tectónicas, pero para este movimiento telúrico en específico, fue por una subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana.

Según informa el Servicio Geológico Colombiano, dicho territorio llega a tener 2 mil 500 sismos al mes, por lo que el movimiento telúrico no es una novedad, lo que sí lo es es la magnitud de 7,4

También las autoridades colombianas reportaron la intensidad del sismo de grado 7, basándose en la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), que mide los efectos del sismo específicamente en las personas, los objetos, la naturaleza y las construcciones.

El caso de un grado 7 implica: daños severos de acuerdo con dicha escala de 12 grados

Percepción: Mucha gente encuentra difícil mantenerse de pie, incluso en el exterior

Efectos: Muebles se vuelcan. Caen objetos como televisiones o máquinas de escribir. Lápidas se desplazan o caen. Se ven ondas en suelos muy suaves

Daños: Muchos edificios de clase A sufren daños de grado 4 y pocos de grado 5. Muchos de clase B sufren grado 3 y pocos de grado 4. Muchos de clase C sufren grado 2 y pocos de grado 3. Algunos pocos de clase D sufren grado 2

¿Por qué fue tan letal?

Foto: Red +

Para entender esto se tienen que valorar más factores que solo la magnitud del sismo, pues su profundidad también es crucial. En el caso del terremoto del 10 de agosto de Colombia, ocurrió a 103 km de profundidad, de acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano.

Este, a pesar de no ser superficial, por la magnitud del mismo, gran parte de la energía se disipó antes de llegar a la superficie, lo que redujo parte de su impacto en algunas zonas, pero permitió que el movimiento fuera percibido en un rango amplio. La percepción de un terremoto también depende de la distancia al epicentro y de las características del movimiento.

También otros factores, como el suelo o los edificios, son cruciales en un sismo, así lo explica el divulgador científico y director de los Museos Científicos de A Coruña, Marcos Pérez Maldonado.

Un suelo saturado de agua produce un fenómeno que se conoce como licuefacción y el terreno se comporta como un líquido, explica, agregando que muchos edificios en Latinoamérica no cumplen con las normas antisísmicas.

“Muchos edificios colapsan porque no están preparados para absorber esa energía”. Marcos Pérez Maldonado, divulgador científico

El experto asegura que la cantidad poblacional de la región influye en el número de víctimas, principalmente en el colapso de edificios; es decir, mientras mayor sea la población expuesta a un movimiento de esta magnitud, también aumenta el riesgo de que existan personas afectadas.

Por su parte, Julio Fierro, director general del Servicio Geológico Colombiano, hizo un llamado a la calma y a consultar fuentes oficiales de información.

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