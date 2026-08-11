¿Te robaron el celular? Tienes 15 minutos para proteger cuentas bancarias y redes sociales: pasos que debes seguir

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Robo de celular. Foto: Shutterstock

La empresa de ciberseguridad ESET explicó que después de un robo de un celular, la persona tiene alrededor de 15 minutos para actuar y evitar afectaciones mayores.

“Los próximos 15 minutos pueden marcar la diferencia entre perder un dispositivo o también tus cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos y otra información personal”, dijo la compañía a través de X (antes Twitter)

Si te robaron el celular sigue estos pasos

Estos son los pasos que deberías seguir:

Consigue otro dispositivo con internet . Puede ser una computadora, una tablet o el celular de un familiar para bloquear el teléfono, proteger tus cuentas y acceder a tus servicios.

. Puede ser una computadora, una tablet o el celular de un familiar para bloquear el teléfono, proteger tus cuentas y acceder a tus servicios. Bloquea el teléfono de forma remota

En Android puedes hacerlo a través de la función “Buscar mi dispositivo”, mientras que en iPhone se realiza a través de “Modo Perdido”. Desde allí, expertos recomiendas bloquear el equipo o intentar localizarlo (pero nunca recuperarlo por su cuenta).

Bloquea la SIM (o eSIM)

“Aunque el teléfono esté bloqueado, tu número sigue siendo una llave para muchas cuentas. Bloquear la línea ayuda a evitar que terceros reciban códigos de verificación, intenten recuperar cuentas o utilicen tu número para cometer fraudes”. ESET

Si estás en México, puedes llamar a tu operador telefónico para suspender la línea y bloquear el equipo mediante el código IMEI (marcando antes *#06# para obtenerlo). En la Ciudad de México, puedes apoyarte en la plataforma oficial del gobierno local Bloquea tu Celular y reportarlo a Locatel.

Protege tus cuentas . Empieza por cambiar las contraseñas del correo electrónico, cuentas bancarias y en WhatsApp, cierra las sesiones abiertas desde otro dispositivo.

. Empieza por cambiar las contraseñas del correo electrónico, cuentas bancarias y en WhatsApp, cierra las sesiones abiertas desde otro dispositivo. Revisa tus cuentas bancarias. Si identificas movimientos recientes que no realizaste llama a tu banco para reportarlo.

Si identificas movimientos recientes que no realizaste llama a tu banco para reportarlo. Denuncia . La denuncia puede servir como respaldo para futuros reclamos.

. La denuncia puede servir como respaldo para futuros reclamos. Avisa a tus contactos. Esto puede evitar que los delincuentes intenten estafarlos haciéndose pasar por ti.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y el Inegi, en 2021, fueron robados, mediante asalto en vía pública o transporte,3 millones 627 mil celulares.