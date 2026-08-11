¿Te robaron el celular? Tienes 15 minutos para proteger cuentas bancarias y redes sociales: pasos que debes seguir
La empresa de ciberseguridad ESET explicó que después de un robo de un celular, la persona tiene alrededor de 15 minutos para actuar y evitar afectaciones mayores.
“Los próximos 15 minutos pueden marcar la diferencia entre perder un dispositivo o también tus cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos y otra información personal”, dijo la compañía a través de X (antes Twitter)
Si te robaron el celular sigue estos pasos
Estos son los pasos que deberías seguir:
- Consigue otro dispositivo con internet. Puede ser una computadora, una tablet o el celular de un familiar para bloquear el teléfono, proteger tus cuentas y acceder a tus servicios.
- Bloquea el teléfono de forma remota
En Android puedes hacerlo a través de la función “Buscar mi dispositivo”, mientras que en iPhone se realiza a través de “Modo Perdido”. Desde allí, expertos recomiendas bloquear el equipo o intentar localizarlo (pero nunca recuperarlo por su cuenta).
- Bloquea la SIM (o eSIM)
“Aunque el teléfono esté bloqueado, tu número sigue siendo una llave para muchas cuentas. Bloquear la línea ayuda a evitar que terceros reciban códigos de verificación, intenten recuperar cuentas o utilicen tu número para cometer fraudes”.ESET
Si estás en México, puedes llamar a tu operador telefónico para suspender la línea y bloquear el equipo mediante el código IMEI (marcando antes
*#06# para obtenerlo). En la Ciudad de México, puedes apoyarte en la plataforma oficial del gobierno local Bloquea tu Celular y reportarlo a Locatel.
- Protege tus cuentas. Empieza por cambiar las contraseñas del correo electrónico, cuentas bancarias y en WhatsApp, cierra las sesiones abiertas desde otro dispositivo.
- Revisa tus cuentas bancarias. Si identificas movimientos recientes que no realizaste llama a tu banco para reportarlo.
- Denuncia. La denuncia puede servir como respaldo para futuros reclamos.
- Avisa a tus contactos. Esto puede evitar que los delincuentes intenten estafarlos haciéndose pasar por ti.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y el Inegi, en 2021, fueron robados, mediante asalto en vía pública o transporte,3 millones 627 mil celulares.