Sargazo alcanza niveles históricos en México: riesgos, costos y amenazas de este fenómeno 

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Sargazo en costas mexicanas alcanzan niveles históricos Foto: AFP

El sargazo en las costas mexicanas alcanzó niveles históricos, descrito por Rosa Elisa Rodríguez Martínez, integrante de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la UNAM, como “una de las mayores crisis ambientales que ha enfrentado la región”.

Por esto, la doctora Rosa Elisa Rodríguez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, explicó en entrevista con UnoTV los efectos negativos del sargazo, así como posibles soluciones y costos.

Niveles históricos de sargazo

La doctora Rosa Elisa Rodríguez comentó que a pesar de que en el Océano Atlántico los niveles de sargazo se mantienen e incluso disminuido, la trayectoria de esta macroalga impacta en las costas del Caribe mexicano.

“Vemos que el sargazo se sigue acumulando en las costas de maneras importantes, causando diversos efectos ambientales, económicos y, pues, también a la salud humana”. Dra. Rosa Elisa Rodríguez, miembro del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

Fue en los meses de mayo, junio y julio cuando se llegó a niveles extremos, a pesar de los esfuerzos del gobierno, así como del sector hotelero.

¿Las barreras como una solución?

La barrera es una defensa que ayuda a frenar y desviar las algas antes de que lleguen a la playa, pero la doctora Rosa Elisa Rodríguez afirma que por sí solas no funcionan, pues necesitan otros factores.

Destacó que: “El sargazo que se contiene en la barrera tiene que removerse, ya sea con embarcaciones o colocando la barrera de forma que se aleje nuevamente de la costa o que se lleve a puntos específicos en donde va a estar todo el personal y la maquinaria para recoger ese sargazo. Entonces, sí se necesita toda una estrategia completa. Nada más poner la barrera no sirve”.

Aunque sí puntualizó que estas barreras,con una buena estrategia, lograrían hasta 85 o 90% de efectividad en contener el sargazo.

Pero existen otros factores en contra, pues no toda la costa está protegida, pues Rosa Elisa Rodríguez solo mencionó que existen 100 km de esta barrera, la cual funciona diferente dependiendo la zona.

Explicó que otro problema es que estas barreras no tendrán la misma eficiencia si son ayudadas por un arrecife a que si reciben el oleaje directo, como en Playa del Carmen.

– Incontenible el sargazo (y seguirá aumentando).



– En 2026 ha llegado un volumen cuatro veces mayor que el de 2025.



– 27 veces mayor que el promedio histórico.

– Hasta 9 mil toneladas por día flotan en el Caribe mexicano.



– ”Terribles” consecuencias en la fauna marina,… pic.twitter.com/KvmvAitSk2 — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) August 11, 2026

¿Cuál es el costo real por la limpieza del sargazo?

La doctora Rosa Elisa Rodríguez celebra y destaca el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, en una asignación de 2 mil millones de pesos para enfrentar la crisis, un monto que no se había visto en años anteriores.

Aunque la doctora señaló que las estimaciones de costo en asignación presupuestal y el costo real de la limpieza y mantenimiento asciende a aproximadamente un millón de dólares por kilómetro al año.

Por lo que asegura que: “Creo que nunca habrá dinero suficiente para proteger todas las costas del estado, pero podemos enfocarnos en las zonas prioritarias”.

Estas zonas prioritarias estarían conformadas por:

Económica y turística: Cancún, la Riviera Maya, Tulum, Akumal y Mahahual, este último clave por la industria de cruceros

Ecológica: Sistemas arrecifales, bahías y lagunas costeras esenciales para la biodiversidad

Salud pública: Localidades pesqueras aisladas como Punta Allen y María Elena, donde la falta de servicios de limpieza y las altas concentraciones de gases tóxicos por la descomposición del sargazo representan un riesgo crítico para sus habitantes

Los peligros del sargazo

La mayor amenaza del sargazo son todos los contaminantes que absorbe, donde se habla de arsénico, cadmio, plomo, mercurio y microplásticos.

Los lixiviados del sargazo incluso podrían llegar a filtrarse al subsuelo, amenazando con contaminar el acuífero subterráneo, fuente de agua dulce potable para la población.

Por esto, la doctora Rosa Elisa Rodríguez puntualizó la necesidad de que se habiliten sitios de disposición habilitados, asegurando que el gobierno federal contempla la habilitación de cuatro de estos, lo que serían los primeros pasos para un manejo sustentable de estos residuos.

¿Por qué llega más sargazo a México?

La UNAM destaca que los arribos de sargazo anualmente responden a múltiples factores, por lo que no hay una explicación definitiva de esto.

Una de las causas a la que se atribuye esto es al cambio climático, pues las corrientes marinas y los patrones de viento son los que guían a esta alga.

Otros fenómenos que influyen son las tormentas, los huracanes y los frentes fríos.

Por esto, la propia UNAM también habla de utilizar la información satelital de la propia universidad y otros organismos para estimar la biomasa del sargazo que se dirige a México. Con esta información se puede anticipar una planificación con maquinaria, personal y otras acciones necesarias.

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