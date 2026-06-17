¿Se acerca un megaterremoto en California? Falla de San Andrés alcanza su máxima tensión en mil años

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Expertos preocupados por posible megaterremoto en EE.UU. | Foto: AFP – IA

Los sistemas de fallas de San Andrés y San Jacinto presentan los niveles más altos de tensión tectónica en mil años, lo cual aumenta la amenaza de un gran terremoto inminente que podría azotar el sur de California, Estados Unidos (EE.UU.), según un estudio publicado el pasado 3 de junio en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

“Tras más de un siglo desde la última gran ruptura que afectó a la región metropolitana de Los Ángeles, la tensión tectónica se ha acumulado progresivamente a lo largo de los sistemas de fallas de San Andrés y San Jacinto, lo que genera preocupación ante la posibilidad de un gran terremoto inminente“, señalaron los expertos.

¿Se acerca un terremoto inminente en California?

Los investigadores señalaron en el estudio que las fallas de San Andrés y San Jacinto podrían romperse por separado o simultáneamente, debido a una “puerta sísmica” en el Paso del Cajón, donde ambas fallas se separan.

El Paso de Cajón puede prevenir o facilitar la propagación de terremotos entre las fallas, dependiendo de sus niveles de tensión; actualmente, ambas fallas parecen tener niveles de tensión extremadamente elevados y comparables.

Este fenómeno aumenta significativamente el riesgo de sismos fuertes en las siguientes regiones californianas:

Los Ángeles

San Bernardino

Valle de Coachella

Fuente: Estudio publicado en JGR Solid Earth

Liliane Burkhard, geóloga de la Universidad de Berna, Suiza, y autora del estudio, aseguró que la región podría ver una gran ruptura en ambos sistemas de fallas en el futuro.

“Nuestros resultados muestran que los niveles de tensión en múltiples segmentos de falla se encuentran ahora en o por encima de los valores más altos registrados en el último milenio, y que la región podría ser susceptible a una gran ruptura que abarque ambos sistemas de fallas“, señaló.

Expertos atentos por un posible gran terremoto en EE.UU.

El estudio retomó un megaterremoto ocurrido en 1812 en el que la ruptura de las fallas se propagó a través del Paso de Cajón, sugiriendo que esto podría volver a ocurrir en un entorno más urbanizado y poblado.

“Dado el potencial de rupturas conjuntas entre las fallas de San Jacinto y San Andrés, las interacciones entre fallas en el paso de Cajón pueden representar un peligro más significativo para regiones cercanas densamente pobladas”. Estudio publicado en JGR Solid Earth

Los expertos del portal Live Science también recordaron que han transcurrido casi 170 años desde el megaterremoto de 1857, lo que ha generado temores de que otro gran sismo pueda ocurrir pronto.

Cabe destacar que las fallas de San Andrés y San Jacinto provocaron 36 temblores de magnitud 6.4 (escala de Richter) o superior en los últimos mil años, siendo el último de consideración en 1857 cuando un sismo de 7.9 sacudió a California.

En caso de que se produzca una ruptura a lo largo de las dos ramas de la falla de San Andrés que se unen en el Paso de Cajón, se trataría de una ruptura conjunta; si las fallas de San Jacinto estuvieran involucradas, sería una ruptura tripartita, según el estudio.

¿Cómo se midieron los niveles de tensión en San Andrés y San Jacinto?

El equipo de Liliane Burkhard creó un modelo que reproduce los últimos mil años de actividad sísmica importante a lo largo de los sistemas de fallas de San Andrés y San Jacinto, al sur de California.

Los investigadores a cargo del estudio usaron los registros de anillos de árboles y datos de edad de sedimentos desplazados para reconstruir la historia sísmica en el sur californiano.

Después de abstraer dichos datos, los expertos introdujeron dicha información en el modelo que simuló la acumulación, liberación y propagación de la tensión tectónica en las fallas de San Andrés y San Jacinto.

Los resultados fueron publicados en la JGR: Solid Earth, sugiriendo que ambas fallas están preparadas para una ruptura considerable que provocaría efectos mayores con respecto a la ruptura de una sola falla.

No es un hecho que un megaterremoto azote a California

A pesar del estudio, actualmente se desconoce la probabilidad de que ocurra un megaterremoto y el momento de una posible ruptura, pero comprender el nivel de tensión en las fallas podría ayudar a las autoridades a prevenir, según Burkhard.

“Lo que podemos afirmar es que el sistema está sometido a una tensión crítica, y que los modelos basados ​​en la física, como este, nos brindan una visión más clara de la gama de escenarios para los que debemos estar preparados“, señaló.

La líder del estudio afirmó que la información obtenida por sus modelos es fundamental para:

Evaluación de riesgos

Planificación de infraestructuras

Preparación de emergencias

Los investigadores también afirmaron que su modelo podría aplicarse a otras uniones de fallas y utilizarse como herramienta para la evaluación de riesgos a nivel mundial.

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