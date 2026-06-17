Christina Koch, primera mujer astronauta en viajar a la Luna, gana el Premio Princesa de Asturias 2026

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Christina Koch, astronauta de la NASA.

La astronauta estadounidense Christina Koch ganó este miércoles el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 en España luego de convertirse en la primera mujer en viajar a la Luna el pasado mes de abril.

Koch, de 47 años, fue parte de la tripulación Artemis II, que en abril rodeó la Luna. La NASA confirmó que la misión marcó el regreso de la humanidad a la zona lunar por primera vez en más de 50 años.

#ÚLTIMAHORA: Christina Koch ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

#PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/KOVkIhXq0I — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) June 17, 2026

El jurado destacó que Christina Koch recibió el galardón porque su “esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad”. También subrayó que su historia se apoya en un trabajo colectivo y en el mensaje de Artemis II: “Tierra, son un equipo”.

La Fundación explicó que la astronauta representa una inspiración para nuevas generaciones, en especial para mujeres, por su carrera en la exploración espacial y por romper barreras en misiones de alto impacto.

Artemis II: la misión que llevó a Koch alrededor de la Luna

Artemis II despegó el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete Space Launch System de la NASA. La misión duró casi 10 días y terminó el 10 de abril con un amerizaje en el Pacífico, frente a la costa de San Diego.

La NASA informó que la tripulación llegó a unos 406 mil 771 kilómetros. Con eso, los astronautas marcaron un récord de distancia recorrida por seres humanos en el espacio.

Para Koch, el viaje también tuvo un peso histórico. La Fundación señala que se convirtió en la primera mujer en llegar al espacio profundo al alejarse lo suficiente de la Tierra para salir de su campo magnético.

Christina Koch ya había hecho historia en el espacio

La carrera espacial de Christina Koch comenzó en 2013, cuando fue seleccionada por la NASA como parte de su generación 21 de astronautas. Completó su formación en 2015 y en 2019 viajó a la Estación Espacial Internacional.

Durante esa misión, participó en investigaciones de biología, ciencias de la Tierra y tecnología. También trabajó en pruebas de bioimpresión 3D en microgravedad, una técnica que busca imprimir estructuras biológicas en condiciones de baja gravedad.

El 18 de octubre de 2019, Christina Koch realizó junto con Jessica Meir la primera caminata espacial integrada sólo por mujeres. En 2020 regresó a la Tierra tras 328 días consecutivos en el espacio, récord femenino de permanencia continua.

¿Qué incluye el Premio Princesa de Asturias?

El Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50 mil euros, de acuerdo con el reglamento oficial de la Fundación.

La ceremonia de entrega se realiza cada año en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, capital de Asturias. Los premios reconocen aportaciones científicas, culturales, sociales y humanitarias con impacto internacional.

Con este reconocimiento, Christina Koch cierra la edición 2026 de los Premios Princesa de Asturias como una figura ligada a la ciencia y la cooperación.