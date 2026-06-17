Jonathan, la tortuga más vieja del mundo tiene 194 años: video

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La tortuga Jonathan. Crédito: Santa Elena Turismo

Jonathan, una tortuga gigante que vive en la isla de Santa Elena, sigue siendo el animal terrestre vivo más viejo del mundo con 194 años de edad, explicó Récord Guinness.

“Es una tortuga gigante de Seychelles y la esperanza de vida promedio de su especie es de 150 años”, explicó la plataforma que recopila récords mundiales.

Jonathan the tortoise is officially a Guinness World Records ICON ✨



Believed to have been born c. 1832, Jonathan is the oldest living land animal at the grand old age of 194 years. He is a Seychelles giant tortoise and the average life expectancy of his species is 150. pic.twitter.com/WqxBrM4Z8H — Guinness World Records (@GWR) June 17, 2026

Jonathan, también conocido por los habitantes de la isla como “Jono”, habría nacido alrededor de 1832. Esto significa que es más viejo que la Torre Eiffel, el Puente de la Torre de Londres y hasta la Estatua de la Libertad.

¿Por qué Jonathan es el animal terrestre más viejo del mundo?

Guinness World Records explicó que la edad de Jonathan se calculó porque ya era “completamente adulto” cuando llegó a Santa Elena en 1882. Eso indica que tenía al menos 50 años en ese momento, por lo que su nacimiento se estima cerca de 1832.

Jonathan es una tortuga gigante de Seychelles, cuyo nombre científico es Aldabrachelys gigantea hololissa. Aunque su edad exacta no se conoce, Guinness considera que los 194 años son una estimación conservadora, es decir, podría ser incluso más viejo.

Su historia también está respaldada por una antigua fotografía tomada entre 1882 y 1886, donde aparece ya como un ejemplar adulto en los jardines de Plantation House, residencia oficial del gobernador de Santa Elena.

Jonathan sigue vivo tras rumores falsos sobre su muerte

En abril de 2026, circularon versiones falsas en redes sociales que aseguraban que Jonathan había muerto. El Gobierno de Santa Elena desmintió la información y afirmó que la tortuga estaba “alive and well”, es decir, “viva y bien”.

Guinness World Records también aclaró que Jonathan seguía con vida. Según la organización, un vocero del Gobierno de Santa Elena confirmó que el ejemplar estaba bien y calificó como “terribles” los rumores falsos sobre su muerte.

El caso se volvió viral porque la publicación falsa fue atribuida a una cuenta que se hacía pasar por un veterinario relacionado con Jonathan. Después se aclaró que se trataba de un engaño difundido en redes.

¿Cómo vive Jonathan a sus casi 200 años?

Jonathan pasa sus días en los jardines de Plantation House, en Santa Elena, una isla ubicada en el Atlántico Sur. Ahí convive con otras tortugas y mantiene una rutina tranquila: come, descansa y toma el sol.

A pesar de su edad, los reportes oficiales indican que mantiene buen apetito. Guinness señaló que Jonathan tiene cataratas, su vista está reducida y su sentido del olfato ha disminuido, pero conserva muy buen oído.

Su caso también ha llamado la atención de científicos, incluso en 2021 se tomó una muestra de ADN de Jonathan para entender mejor por qué las tortugas gigantes parecen resistir mejor algunos daños celulares.