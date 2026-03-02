¡No son chocolate! Profeco analiza barras comerciales y advierte cuáles no tienen cacao

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que no todos los chocolates que se venden en México pueden considerarse realmente este producto, pues no todos tienen cacao. De acuerdo con la institución, algunos artículos utilizan grasas vegetales distintas a la manteca de cacao o no cumplen con las especificaciones establecidas en la NOM-186-SSA1/SCFI-2013.

En su más reciente publicación, la Revista del Consumidor publicó los resultados de un estudio en el que evaluó 31 productos comercializados como chocolate (14 con leche, 1 blanco, 4 con leche y sin azúcar, 7 amargos, 3 amargos sin azúcar y 2 semiamargos sin azúcar), con el objetivo de verificar su composición, contenido nutrimental y cumplimiento de normas oficiales.

Foto: Pexels

Entre los aspectos evaluados estuvieron el contenido de azúcares totales, tipo de grasa, aporte nutrimental (proteínas, grasas y carbohidratos), contenido energético, presencia de metales pesados (plomo y cadmio), declaración de alérgenos, país de origen y veracidad de la información comercial.

¿Qué productos no son realmente chocolate?

De acuerdo con Profeco, los productos “D´meals y M DD” no son chocolates; pues estos no cumplen con la norma porque la grasa que contienen no es característica del cacao, por lo que no pueden denominarse chocolate conforme a la ley mexicana.

Foto: Revista del Consumidor

Otras irregularidades detectadas por Profeco en estudio de chocolates

También se identificaron incumplimientos de etiquetado:

Golden Hills (con leche y amargo) : confunden al usar “Fecha de Caducidad” cuando en realidad corresponde a consumo preferente.

: confunden al usar “Fecha de Caducidad” cuando en realidad corresponde a consumo preferente. Stella (con leche y semiamargo) : no presentan correctamente la denominación completa en la superficie principal.

: no presentan correctamente la denominación completa en la superficie principal. L’Atelier : señala “Fecha de Consumo Preferente” cuando corresponde a caducidad.

: señala “Fecha de Consumo Preferente” cuando corresponde a caducidad. Lindt Lindor : no muestra denominación y contenido neto en la cara principal del envase.

: no muestra denominación y contenido neto en la cara principal del envase. Vaquita Original: coloca los sellos de “Exceso Calorías”, “Exceso Azúcares” y “Exceso Grasas Saturadas” fuera de la superficie principal.

Foto: Revista del Consumidor

En total, siete productos incumplen la norma de etiquetado, y nueve incluyen la advertencia “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños”.

La Profeco recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente la información del etiquetado antes de adquirir chocolates, con el fin de asegurarse de que el producto cumple con las características que realmente lo definen.

El organismo señaló que es importante verificar el porcentaje de cacao, ya que, en términos generales, a mayor contenido de cacao, menor cantidad de azúcares. También aconsejó revisar la lista de ingredientes para confirmar que la grasa utilizada provenga principalmente de la manteca de cacao y no de otras grasas vegetales que modifican la naturaleza del producto.

