¡La luna de sangre es hoy! UAM revela la mejor hora para ver el eclipse lunar en México

Luna de sangre. Foto: Getty.

México vivirá un eclipse lunar total la noche entre el 2 y 3 de marzo, lo que pintará de rojo al satélite natural de la Tierra, produciendo lo que se conoce un fenómeno que se conoce como luna de sangre, informó la Universidad Autónoma de México (UAM).

La UAM informó que la fase umbral comenzará a las 3:50 de la madrugada, alcanzando su punto máximo a las 5:34 del martes (hora de la Ciudad de México). La mejor hora para disfrutar de la luna de sangre, que será visible en todo el territorio nacional, será a las 5:04 de la mañana.

La UAM destacó que la totalidad durará alrededor de 58 minutos y aclaró que es seguro verlo a simple vista.

¿Qué pasará en cada fase del eclipse lunar y qué se podrá apreciar?

La Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM) también compartió qué se podrá ver fase por fase del eclipse y la mejor hora para ver la luna de sangre.

02:44 horas : inicia el eclipse penumbral . No se observará nada extraordinario a simple vista.

: inicia el . No se observará nada extraordinario a simple vista. 03:50 horas : comienza la fase umbral del eclipse . El borde oeste de la Luna empezará a desaparecer al ingresar a la sombra terrestre (umbra) y el disco lunar se cubrirá progresivamente.

: comienza la . El borde oeste de la empezará a desaparecer al ingresar a la y el disco lunar se cubrirá progresivamente. 05:04 horas : inicia el eclipse total . La Luna adquirirá un tono rojizo debido a la refracción de los rayos solares en la atmósfera.

: inicia el . La Luna adquirirá un tono debido a la de los rayos solares en la atmósfera. 06:02 horas : termina el eclipse total y la Luna regresa a la fase parcial .

: termina el y la Luna regresa a la . 06:38 horas: ocurre la salida del Sol, cuya luz impedirá observar con claridad cómo la Luna vuelve a su aspecto habitual de Luna llena.

Tanto la UAM como la UNAM destacaron que para ver el eclipse lunar no se requiere de ningún tipo de protección.

Por su parte, la NASA compartió una animación de cómo se verá este eclipse lunar.

¿Cómo funciona un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñendo la Luna de un intenso color naranja rojizo.

Esta alineación solo puede ocurrir durante la fase de Luna llena.

Las fases de la luna de sangre.

Sobre este fenómeno existen diversas creencias populares, incluso, en la antigüedad esa coloración causaba asombro y temor entre los pobladores de todos los continentes, destacó la UNAM.