¡Ya tiene amigos! Macaco Punch logra nuevas amistades en zoológico de Japón

El macaco Punch ha sabido adaptarse a sus compañeros. Foto: AFP

El macaco Punch hizo un nuevo amigo en el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, lo que demuestra el avance en su adaptación al grupo con el que vive.

Al famoso macaco Punch, que ha llamado la atención en Japón y en redes sociales a nivel mundial, se le vio en un video conviviendo con un mono de mayor tamaño.

En grabaciones compartidas en redes sociales se observa cómo el nuevo compañero está al pendiente del pequeño Punch e incluso se ha mencionado que le permite subirse a su espalda.

Al nuevo amigo de Punch también se le ha visto acicalándolo en diversas ocasiones y abrazándolo efusivamente, sin que el pequeño tenga cerca el orangután de peluche por el que se hizo famoso.

La reintegración de Punch al grupo ha evolucionado de manera paulatina. De acuerdo con las últimas publicaciones, ya no se han registrado peleas y no es uno, sino dos macacos los que lo han estado aseando con esmero.

Este lunes, Punch fue visto jugando con otros monos sin agresiones. Incluso, a la hora de la comida, logró separarse del cuidador que permanece al pendiente de él para ingerir alimentos por sí solo.

La evolución de Punch con otros macacos

Punch se volvió tendencia en redes sociales debido a su peculiar cercanía con un orangután de peluche que le dieron los cuidadores del zoológico cuando fue rechazado por su madre y por otros macacos.

Los cuidadores especulan que su madre lo repelió, probablemente a causa de un parto difícil durante una ola de calor.

En ese momento, el pequeño macaco fue retirado de la manada y hasta enero de este año fue reintroducido con el grupo; sin embargo, presentó problemas de adaptación, por lo que los cuidadores decidieron darle el juguete.

Shunpei Miyakoshi, cuidador en el zoológico, explicó que las crías de mono se aferran a sus madres por seguridad y para fortalecer sus músculos. Para apoyar a Punch, el zoológico probó con toallas enrolladas como sustituto e incluso con una jirafa de juguete; sin embargo, Punch eligió el primate de peluche.

El zoológico ha documentado la evolución de Punch a través de videos publicados en las redes sociales del recinto, lo que ha impulsado la fama internacional del pequeño macaco.

