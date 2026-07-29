Simulaciones 3D predicen cómo se verá el Sol durante el eclipse total del 12 de agosto

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¿Cómo se verá la fase total del eclipse total de Sol? | Foto: ESA

Investigadores de la Katholieke Universiteit Leuven de Bélgica utilizaron simulaciones avanzadas 3D y observaciones solares para predecir cómo se verá el “anillo de fuego” durante el eclipse solar total que atravesará Groenlandia, Islandia, España y Portugal el próximo 12 de agosto, según la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

“Al comparar esas predicciones con la realidad, los científicos buscan mejorar los modelos utilizados para comprender el entorno magnético del Sol y pronosticar el clima espacial“, señaló la agencia europea en un comunicado.

Así se podría ver el eclipse solar del 12 de agosto, según modelos 3D

Los modelos no solo ofrecen predicciones visuales, sino que son reconstrucciones digitales del entorno magnético del Sol, el mismo entorno que determina el clima espacial y alimenta las tormentas solares en todo el Sistema Solar.

“Al igual que los pronósticos meteorológicos terrestres, los pronósticos del clima espacial se basan en modelos informáticos para predecir las condiciones futuras”. ESA

Ahead of the total solar eclipse on 12 August, scientists are forecasting the Sun’s corona using advanced 3D simulations.



This animation reveals the magnetic structures shaping the corona and helping improve space weather forecasts. 🌘☀️



🔗https://t.co/Xy8guCfQzy… pic.twitter.com/NKwPcm72e8 — European Space Agency (@esa) July 29, 2026

Al combinar las observaciones más recientes con simulaciones avanzadas, los científicos pueden estimar cómo evoluciona el entorno magnético del Sol y evaluar la probabilidad de que la actividad solar afecte a la Tierra:

“Mejores modelos conducen a mejores pronósticos“, dijeron los expertos de la Agencia Espacial Europea.

¿De qué sirve predecir la corona del eclipse solar total?

Al predecir la apariencia de la corona antes de la totalidad y comparar esas predicciones con lo que revela el eclipse, los científicos pueden evaluar con qué precisión sus modelos reproducen el entorno magnético tridimensional del Sol.

“Esa tercera dimensión representa uno de los mayores desafíos en la predicción del clima espacial”. ESA

Desde la Tierra, los científicos solo pueden observar un lado del Sol a la vez, lo que deja importantes lagunas en nuestra comprensión de su estructura magnética.

Las simulaciones por ordenador como estas son la mejor manera de interpretar las imágenes bidimensionales del Sol y transformarlas en interpretaciones totalmente tridimensionales.

En conjunto, estas observaciones y modelos ofrecen una visión más completa de la actividad solar que afecta a la Tierra, lo que ayuda a los científicos a mejorar los pronósticos del clima espacial y a emitir alertas más tempranas sobre tormentas solares potencialmente peligrosas.

Esto brinda a los operadores de satélites, astronautas y otros sistemas e infraestructuras críticos más tiempo para prepararse y mitigar los efectos del impacto.

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