Los pájaros podrían dejar de cantar durante el eclipse solar de agosto; experto explica por qué

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Un experto explicó los detalles de este fenómeno. Foto: Shutterstock/Getty Images

El próximo 12 de agosto, millones de personas dirigirán la mirada al cielo para observar el eclipse total de Sol que será visible en su fase máxima, principalmente en el hemisferio norte, cruzando Groenlandia, Islandia, el extremo norte de Rusia y gran parte de la mitad norte de España.

Sin embargo, el fenómeno no solo transformará el paisaje durante unos minutos, también podría modificar el comportamiento de algunos animales.

De acuerdo con Pedro García Lario, astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA), durante la fase de totalidad del eclipse, algunas aves podrían dejar de cantar al percibir que, de forma repentina, ha llegado la noche.

¿Por qué los pájaros dejan de cantar durante un eclipse?

Como informó Europa Press y según explicó el especialista, la disminución repentina de la luz solar provoca que varias especies reaccionen como si el día hubiera terminado.

Durante esos minutos de oscuridad, las aves suelen reducir su actividad y suspender temporalmente su canto. Una vez que la luz del Sol reaparece, retoman sus comportamientos habituales.

El fenómeno también puede observarse en otros animales que dependen de la luz natural para regular sus actividades diarias.

Gallinas, vacas y otros animales también cambian su comportamiento

Pedro García Lario señaló que no solo las aves reaccionan ante un eclipse total de Sol. Algunos animales domésticos pueden dirigirse a los lugares donde normalmente descansan por la noche.

Por ejemplo, las gallinas podrían regresar al gallinero y las vacas buscar el establo al interpretar la oscuridad como el final del día.

Sin embargo, estos cambios suelen durar apenas unos minutos y desaparecen cuando pasa el eclipse y regresa la luz solar.

La “brisa fantasmagórica” que acompaña a un eclipse

Otro de los efectos que suelen reportarse durante los eclipses totales es un descenso temporal de la temperatura.

De acuerdo con el astrónomo de la ESA, esta diferencia térmica puede generar una corriente de aire conocida popularmente como una “brisa fantasmagórica”, una sensación que muchas personas experimentan durante la fase de totalidad.

Aunque se trata de un fenómeno breve, forma parte de los cambios atmosféricos que pueden manifestarse cuando la Luna bloquea por completo la luz solar.

Un espectáculo que va más allá del cielo

Los eclipses totales de Sol son eventos poco frecuentes que permiten observar cómo la naturaleza responde a una alteración repentina de la luz y la temperatura.

Además del espectáculo astronómico, estos fenómenos ofrecen una oportunidad para estudiar la reacción de animales y ecosistemas ante condiciones que, por unos instantes, convierten el día en noche.

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