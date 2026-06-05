Sismo de magnitud 5.2 se registra al oeste de Ometepec, Guerrero; no ameritó alerta sísmica

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Sismo de magnitud 5.2 se registra al oeste de Ometepec. Foto: Cuartoscuro | IA

Un sismo de magnitud 5.2 fue registrado este 05 de junio de 2026 a las 14:55:00 horas, con localización a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero. El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el reporte preliminar.

🚨 #Sismo Final: Magnitud 5.2 a 27 km al suroeste de Ometepec, Guerrero.



👉 Al momento, no se reportan afectaciones. Se mantiene el monitoreo. https://t.co/dNQIWpnIAE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 5, 2026

En Ciudad de México, no se activó la alerta sísmica; sin embargo, diferentes inmuebles fueron evacuados.Tras el temblor, helicópteros de la Policía capitalina recorrieron la capital del país para descartar o confirmar daños.

#Sismo l Ante la percepción de sismo, los helicópteros #Cóndores de la #SSC sobrevuelan las cinco zonas de la Ciudad de México para realizar labores de vigilancia, monitorear posibles afectaciones e informar en tiempo real cualquier emergencia, en coordinación con el personal en… pic.twitter.com/tu8olZXwRV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 5, 2026

Sismo en Ometepec, Guerrero, no ameritó Alerta Sísmica en CDMX

El sismo fue detectado a las 14:55:08 horas, pero no ameritó Alerta Sísmica en la Ciudad de México porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.