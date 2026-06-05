Sismo de magnitud 5.2 se registra al oeste de Ometepec, Guerrero; no ameritó alerta sísmica
Un sismo de magnitud 5.2 fue registrado este 05 de junio de 2026 a las 14:55:00 horas, con localización a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero. El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el reporte preliminar.
En Ciudad de México, no se activó la alerta sísmica; sin embargo, diferentes inmuebles fueron evacuados.Tras el temblor, helicópteros de la Policía capitalina recorrieron la capital del país para descartar o confirmar daños.
Sismo en Ometepec, Guerrero, no ameritó Alerta Sísmica en CDMX
El sismo fue detectado a las 14:55:08 horas, pero no ameritó Alerta Sísmica en la Ciudad de México porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.
¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México?
Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que la alerta sísmica en la capital del país no sonó porque el epicentro del temblor se localizó a más de 300 km de la entidad y no superó la magnitud de 6.0.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.