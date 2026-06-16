Oakley Meta: los lentes con inteligencia artificial que buscan cambiar la forma de vivir el deporte

GENERANDO AUDIO...

Oakley Meta, los lentes con inteligencia artificial. Foto: Uno TV

La tecnología y el deporte cada vez están más conectados, y una muestra de ello fue “Cascarita en la cima CDMX”, un evento organizado por Meta y Oakley que llevó el futbol a otro nivel al realizar una serie de retas desde un helipuerto de la Ciudad de México.

La experiencia reunió a leyendas del futbol mexicano como Francisco Palencia, Francisco “Kikín” Fonseca y Braulio Luna, quienes compartieron cancha con influencers en un torneo especial para probar los nuevos Oakley Meta VANGUARD, unos lentes inteligentes diseñados para capturar momentos desde la perspectiva del usuario y llevar la experiencia deportiva más allá de una pantalla.

Braulio Luna y Francisco Palencia. Foto: Uno TV

Estos lentes se alejan de lo tradicional, pues la nueva línea Oakley Meta combina el diseño deportivo característico de la marca con tecnología de inteligencia artificial desarrollada por Meta, creando una categoría enfocada en atletas, aficionados y personas que buscan registrar sus momentos importantes sin utilizar las manos.

Características de los Oakley Meta

Uno de los principales atractivos de estos lentes es su capacidad para capturar video en resolución 3K desde la perspectiva de quien los usa. Esto permite guardar entrenamientos, partidos, recorridos o momentos cotidianos como si fueran vistos directamente desde los propios ojos del usuario.

Los modelos Oakley Meta HSTN están pensados tanto para deportistas como para aficionados. Su diseño mezcla una estética más urbana con herramientas inteligentes como cámara integrada, audio de oído abierto para escuchar música, podcasts o llamadas, además de la integración de Meta AI.

Con solo decir “Hey Meta”, los usuarios pueden interactuar con el asistente de inteligencia artificial para realizar preguntas, obtener información o controlar algunas funciones sin necesidad de sacar el teléfono.

En el caso de los Oakley Meta VANGUARD, el enfoque está más dirigido al alto rendimiento, estos lentes fueron creados para acompañar actividades deportivas intensas, con características como mayor resistencia al polvo y al agua, una cámara preparada para la acción, mejor ajuste para entrenamientos y herramientas enfocadas en rendimiento.

Así son los Oakley Meta VANGUARD. Foto: Uno TV

Además, cuentan con audio más potente, micrófonos diseñados para reducir el ruido del viento y una batería pensada para acompañar sesiones largas de actividad física.

Durante el evento, las leyendas del futbol mexicano también hablaron sobre la posibilidad de haber tenido una tecnología así durante sus carreras. Francisco Palencia recordó momentos como su debut profesional, goles importantes y partidos con la Selección Mexicana que le hubiera gustado poder capturar desde su propia perspectiva.

Braulio Luna mencionó jugadas especiales de su trayectoria, como un gol con Pumas en el que se quitó a varios rivales antes de definir, mientras que “Kikín” Fonseca destacó uno de los momentos más importantes de su carrera, su anotación ante Portugal en el Mundial de Alemania 2006.

Para los exfutbolistas, la posibilidad de revivir esos instantes desde sus propios ojos habría permitido a los aficionados conocer una parte más íntima de lo que vivieron dentro de la cancha.

Alianza de Oakley Meta y la FMF

La llegada de estos lentes también forma parte de una alianza entre Oakley Meta y la Federación Mexicana de Futbol, con la que los dispositivos se convierten en los lentes con inteligencia artificial oficiales de la Selección Nacional de México durante el campeonato de futbol más grande del mundo.

En cuanto a precios, los Oakley Meta HSTN tienen un costo desde los 8 mil 489 pesos mexicanos, mientras que los Oakley Meta VANGUARD tienen un precio desde los 10 mil 609 pesos mexicanos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.