Eclipse solar del 12 de agosto: habrá una brisa fantasmagórica y los pájaros dejarán de cantar

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El astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pedro García Lario explicó lo que sucede durante un eclipse total de Sol, como el que tendrá lugar este 12 de agosto en España, Groenlandia y parte de Portugal, pero que se podrá seguir en vivo y gratis a través de la NASA.

“Cuando se produce un eclipse total de Sol baja la temperatura drásticamente, unos cuantos grados casi de repente. Como consecuencia de esta bajada de temperatura se produce una brisa un poco fantasmagórica que podemos sentir en nuestro cuerpo. No es extraño que se pongan los pelos de punta, incluso hay mucha gente que no puede reprimir el llanto de la sensación de emoción que supone el compartir una experiencia así”, dijo García Lario en una sesión informativa de la ESA.

Cuando se produzca este evento el 12 de agosto, el experto recomendó enfocar toda la atención en “sentir” el eclipse y ver lo que sucede alrededor.

Por ejemplo, detalló que “los pájaros dejan de cantar, las gallinas se van a su gallinero y las vacas al establo, y pocos minutos después todo vuelve a la normalidad”.

El astrónomo de la ESA también destacó que habrá otros fenómenos astronómicos que se podrán observar en el cielo como la lluvia de estrellas, la cual sí se verá en México.

“Al ser el eclipse total, con la luna en fase de luna nueva, a continuación del eclipse, tenemos un ‘bonus track’ que es la oportunidad de observar la lluvia de las Perseidas, que tiene lugar su máximo alrededor de las fechas en las que se produce el eclipse”, indicó García Lario.

Otros fenómenos que se podrán apreciar son el “anillo de diamantes” y las “perlas de Baily”, que se produce cuando los últimos rayos de sol se filtran a través de los cráteres y valles en el borde de la Luna, creando una cadena de puntos brillantes.

¿Cómo seguir el eclipse solar de agosto desde México?

El eclipse total de sol del 12 de febrero no se verá en México; sin embargo, La NASA transmitirá este evento astronómico en directo a través de NASA Live, ofreciendo vistas de toda la trayectoria del eclipse y entrevistas con expertos.

La transmisión en vivo de la NASA comenzará a las 11:15 horas (tiempo del Centro de México) y, además, la agencia espacial estadounidense compartirá as fotos del eclipse, dependiendo de la visibilidad, poco después del evento.

Otra opción para seguirlo será a través de la Web TV de la ESA y YouTube.

Además Time and Date, también transmitirán en vivo el eclipse solar que durará 2 minutos y 18 segundos.