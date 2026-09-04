Tesla lanza el Cybercab: así es el robotaxi sin volante ni pedales

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Comenzará a ofrecer viajes a partir de este viernes. Foto: AFP

Tesla presentó oficialmente su Cybercab, un robotaxi diseñado sin pedales ni volante, durante un evento este jueves en Austin, Texas, donde se vieron varias de estas unidades antes de su presentación.

Cabe mencionar que este vehículo estará disponible para ofrecer sus servicios a partir de este viernes.

“Un enjambre de Cybercabs”, publicó Elon Musk, director de Tesla, durante la mañana de ayer, acompañado de una foto de una decena de vehículos en dicha ciudad, donde está la sede principal de la empresa.

Tesla unveiled its two-seater Cybercab at an event in Texas, offering a closer look at the autonomous vehicle that CEO Elon Musk has said is key to transforming the company into a dominant force in driverless vehicles https://t.co/OHM2gmgGcB pic.twitter.com/XjSn7mA2eU — Reuters (@Reuters) September 4, 2026

Cybercab: el robotaxi de Tesla sin volante ni pedales

Según el medio Austin American-Statesman, asistentes al evento fueron los primeros en probar los carros. Publicaciones en redes sociales mostraban a seguidores de Tesla y del multimillonario llegando al lanzamiento, algunos vestidos de dorado para combinar con el vehículo.

Desde hace semanas, las redes sociales se han llenado de avisos de estos vehículos en las calles y estacionados en parkings, especialmente en Dallas.

Anteriormente, el Cybercab fue presentado en octubre de 2024 en un estudio de Hollywood, donde Elon Musk proyectó una producción antes de 2027.

The future of transportation https://t.co/qS2Ub7ymmo — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2026

¿Cómo es el Cybercab de Tesla?

Este vehículo eléctrico de color dorado carece de volante, pedales y retrovisores. Fue concebido para servicios de robotaxi y solo puede transportar a dos personas.

Tesla lanzó en junio de 2025 su servicio de robotaxi en Austin, utilizando sus SUV Model equipados con el software de conducción autónoma, porque el Cybercab aún no estaba listo.

Los usuarios ahora ya tienen habilitada la opción para elegir el nuevo vehículo en la aplicación de robotaxis de Tesla.

Texas se convierte en escenario de la competencia por los robotaxis

Texas cuenta con una normativa favorable a los vehículos autónomos, lo que lo convierte en uno de los campos de pruebas favoritos para numerosos servicios de robotaxis ya operativos, como Waymo (subsidiaria de Google) y Zoox (Amazon), o en fase de pruebas, como Motional (Hyundai). Waymo ya presta sus servicios en 11 ciudades estadounidenses.

Para el miércoles, Tesla había registrado 314 robotaxis en Texas, incluidos 45 Cybercabs, de acuerdo con FSD Database, con base en información del Departamento de Vehículos Motorizados del estado.

“Tesla apenas está empezando”, dijo Anthony Townsed, investigador sénior asociado a Cornell Tech, una organización de investigación en políticas públicas en Nueva York, quien agregó que está por saberse cuál es la empresa en un mercado tan saturado con el mejor modelo de negocio.

Agencia de seguridad vial abre investigación sobre el Cybercab de Tesla

La Agencia Federal de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA) abrió este viernes una investigación sobre el Cybercab.

Esta auditoría tiene como objetivo determinar “el proceso y los datos técnicos en los que Tesla se basó para certificar el Cybercab y los problemas inherentes”, según un comunicado publicado en la página web del regulador.

La normativa federal exige actualmente la presencia de un volante y de pedales para cualquier explotación comercial vehicular, salvo exención, pero Tesla no ha solicitado ninguna.

El anuncio de la investigación se produjo horas después de que la empresa comenzara a desplegar comercialmente el Cybercab tras su evento de lanzamiento.

Tesla ha promocionado la seguridad del vehículo y su facilidad de uso para personas con discapacidad, y afirmó que el Cybercab está “democratizando el transporte limpio para todos“.

En Estados Unidos, los fabricantes de automóviles certifican por sí mismos que sus vehículos cumplen las normas federales.

Tesla notificó a la agencia que había certificado que el vehículo cumplía todas las normas aplicables y que planeaba ampliar el despliegue a más vehículos y más ubicaciones.

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