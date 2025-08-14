GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 14 de agosto se pronostican lluvias muy fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, así como en 16 entidades más. Y es que, según los expertos, se espera una caída de entre 50 y 75 milímetros [mm] de agua acumulada.

Derivado de la cantidad de agua que se pronostica pueda caer este jueves en gran parte del país, distintos medios y usuarios en redes sociales han sugerido que se trata de una “tormenta negra”, un término usado en Asía.

¿Qué es una tormenta negra?

El término “tormenta negra” o “black rainstorm” es usado en Asia para referirse al nivel más alto de advertencia del Sistema de alertas de tormentas de lluvias usadas en países como China, Japón y Taiwán, indicó el Observatorio de Hong Kong.

“El Sistema de alerta de tormentas de lluvia usado en Asia se compone de tres niveles: ámbar, rojo y negro” Observatorio de Hong Kong.

Las “tormentas negras” se caracterizan por ser fuertes lluvias que probablemente provoquen graves inundaciones y congestiones de tráfico; así como un acumulado de agua superior a los 70 milímetros [mm].

¿En México habrá una tormenta negra?

Hasta ahora, ni el Servicio Meteorológico Nacional ni ninguna autoridad competente en México han señalado la posibilidad de una tormenta negra. Sin embargo, a partir de los criterios que definen a este tipo de fenómeno y de los pronósticos estimados por el SMN, es posible que este jueves 14 de agosto se presenten tormentas muy fuertes en gran parte del territorio, las cuales podrían causar un acumulamiento de agua de hasta 75 mm.

¿Qué hacer ante una tormenta de esta magnitud?

El Observatorio indicó que algunas acciones a considerar durante una tormenta como ésta son:

Permanecer en el interior o refugiarse en un lugar seguro hasta que pase la fuerte lluvia

Los empleados que trabajan al aire libre en áreas expuestas deben dejar de trabajar y buscar refugio

Las personas que no tengan un lugar seguro deben buscar refugio temporal

Se recomienda a los empleadores no exigir a sus empleados que vayan a trabajar

Las personas que ya están trabajando deben permanecer donde están

Lluvias azotarán a México, ¿cuánto lloverá en cada estado?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico de lluvias para este día es el siguiente:

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm])

Sonora,

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes (de 25 a 50 mm)

Baja California Sur

Zacatecas

Guanajuato,

Querétaro

Hidalgo

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (de 5a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm)

Baja California.

Las precipitaciones mencionadas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que, las autoridades exhortan a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Las condiciones meteorológicas anteriormente descritas, serán originadas por el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión al interior del país, una vaguada en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, la onda tropicalnúmero 22 sobre el sureste y oriente de la República Mexicana, y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche.

Hasta las 06:00 horas, tiempo del centro de México, la mencionada zona de baja presión mantenía 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se localizaba a 180 kilómetros al nor-noroeste de Ciudad de Carmen, Campeche, y con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Por su parte, se prevé que la onda tropical número 21 se desplace al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, dejando de afectar a México.