Galaxy Unpacked 2026: ¿cuándo y cómo ver el lanzamiento de los nuevos plegables de Samsung?

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¿Cuándo será y qué presentarán en el Galaxy Unpacked 2026? | Foto: AFP

Samsung anunció oficialmente el segundo Galaxy Unpacked de 2026, en donde dará a conocer la nueva generación de sus ‘smartphones‘ plegables. En redes sociales, la marca coreana compartió sutiles adelantos de sus nuevos celulares, adelantando que tendrá cambios significativos con respecto a sus modelos previos.

Los usuarios interesados en los nuevos dispositivos podrán registrarse de manera anticipada en la página oficial de Samsung para obtener beneficios exclusivos y participar para ganar regalos en el marco del evento de lanzamiento.

¿Cuándo y cómo ver el Galaxy Unpacked 2026?

Galaxy Unpacked 2026: fecha, hora y transmisión ¿Cuándo? Miércoles 22 de julio de 2025

Miércoles 22 de julio de 2025 ¿A qué hora? 07:00 horas (tiempo del Centro de México)

07:00 horas (tiempo del Centro de México) ¿En dónde podrá verse? Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal de YouTube de Samsung

El próximo ‘Galaxy Unpacked‘ estará dedicado a los plegables de la compañía coreana, con la presentación de una nueva generación que “combinará funciones inteligentes con formatos innovadores para ofrecer experiencias más personales y adaptadas“, según un comunicado.

Samsung anunció que pretende “marcar un nuevo estándar para la era de la IA”, ahora que entra en la era de los agentes que actúan en nombre de las personas, porque entiende que “las mejores experiencias de IA llegarán de los dispositivos que mejor conocen al usuario”, de acuerdo con TM Roh, director ejecutivo y presidente de Samsung Electronics.

Estas experiencias de IA y con agentes estarán protegidas por la plataforma Samsung Knox y aprovecharán el formato plegable de los nuevos Galaxy, más inmersivo.

Asimismo, Samsung se centrará también en los datos de salud con “un dispositivo cercano, como un reloj“, que registra estas señales para ayudar a los usuarios a tener un mejor día.

¿Qué se anunció en el primer Galaxy Unpacked del año?

En el marco del primer “Galaxy Unpacked 2026“, llevado a cabo en febrero de este año, la marca coreana de tecnología también anunció la llegada del Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, además de los Galaxy Buds 4 Pro.

Unotv.com pudo conocer personalmente el Samsung Galaxy S26 Ultra, el sucesor del S25 Ultra, nombrado como el celular con mejor cámara entre la gama Android por Techradar.

¿Qué trae el nuevo celular en materia de cámara? La misma potencia en cuanto a video, con 8K a 30 FPS pero con mayor potencia de fotografía, con las siguientes características:

Ultra Gran Agular de 50 MP

Gran Angular de 200 MP

Tele 1 de 10 MP

Tele 2 de 50 MP

Además, se incorporaron herramientas de inteligencia artificial para mejorar la nitidez de colores de manera automática, además de mejorar los videos nocturnos; esta función estaba disponible en el S25 únicamente para fotos.

Al comparar el S26 Ultra con su antecesor, es posible percatarse de que las funciones de cámara mejoran ligeramente con respecto a su anterior diseño, aunque el modelo de 2025 no queda obsoleto.

Una de las principales novedades del Samsung Galaxy S26 Ultra es que ya no incluye funciones de inteligencia artificial independientes, sino que la IA ahora forma parte integral del dispositivo.

Este modelo cuenta con IA agéntica, es decir, un sistema inteligente autónomo capaz de razonar, planificar y actuar proactivamente para lograr objetivos complejos sin supervisión constante.

Entre las funciones que el celular puede hacer por el usuario es adelantarse a sus necesidades. Por ejemplo, si el usuario está chateando con un amigo por WhatsApp y éste lo invita a una fiesta el 3 de marzo, el smartphone le mostrará si tiene un evento programado en su app de calendario.

Incluso, si el usuario necesita pedir un Uber, el propio dispositivo se puede encargar, no solo de abrir la aplicación, sino de programar el viaje con el destino y la hora requerida.

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