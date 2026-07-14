Defecto del Samsung Galaxy S26 Ultra: por qué algunas pantallas se están poniendo rojas

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Samsung afirmó que se encuentra trabajando en la afección. Foto: AFP

El Samsung Galaxy S26 Ultra empezó a acumular quejas por un defecto que, según usuarios, consiste en una mancha rojiza concentrada en el centro del panel. Las primeras publicaciones sobre el fenómeno surgieron en marzo, apenas semanas después del lanzamiento del equipo en febrero, y los reportes continúan hasta esta semana, según documentó Android Authority.

Para la mayoría de los usuarios afectados, el defecto no se nota como un rojo sólido, sino como un tono rosado tenue que distorsiona los colores originales de la pantalla.

Samsung ya confirmó que el problema es real, pero todavía no identifica la causa exacta. La compañía le dijo al medio surcoreano Newsway que está examinando el caso de manera interna para determinar su origen y poder reproducirlo en pruebas de laboratorio. Lo que aún no está claro es si se trata de una falla que se puede corregir con una actualización de software o de un defecto físico que obligaría a reparar los equipos uno por uno.

¿Qué está fallando exactamente en la pantalla del Galaxy S26 Ultra?

Los reportes comenzaron en foros como Reddit y en la plataforma surcoreana Naver, y no se limitan a equipos de uso personal: también se han visto pantallas de exhibición en tiendas con el mismo problema, según Android Headlines.

Los usuarios afectados coinciden en que el defecto no aparece de inmediato, sino que se desarrolla de forma gradual conforme pasan los meses de uso. Esa progresión lenta en el equipo es la que ha llevado a algunos usuarios a pensar que se trata de un tipo de quemado de píxel, más que de una falla presente desde fábrica.

Buena parte de las sospechas apunta a la Privacy Display, la función más promocionada del Galaxy S26 Ultra. Se trata de una pantalla construida con tecnología Flex Magic Pixel OLED que impide, desde el propio panel físico, que alguien vea el contenido desde un ángulo lateral, sin depender de un protector adicional.

De acuerdo con Android Headlines, especialistas de la industria señalan que la capa de cristal líquido que cambia de estado para activar esa función podría estar generando un desgaste desigual en los píxeles del centro de la pantalla, aunque también circula la teoría de que se trata simplemente de un quemado de pantalla localizado.

Quienes tienen un Galaxy S26 Ultra pueden identificar este defecto en particular por algunas señales:

Una mancha rojiza o rosada concentrada en el centro de la pantalla, no repartida en todo el panel.

La mancha no estaba presente al comprar el equipo y fue apareciendo con el paso de los meses.

El tono no desaparece al ajustar el balance de blancos ni otros controles de color en la configuración de pantalla.

Has your Galaxy S26 Ultra developed a reddish tint in the center of the display?



This doesn't appear to be traditional screen burn-in. It seems more like a side effect of the new display technology. pic.twitter.com/GX6lvODatQ — Ice Universe (@UniverseIce) July 14, 2026

¿Qué dice Samsung sobre el problema y cómo podría resolverlo?

Samsung mantiene, desde antes de este caso, una página de soporte que explica que un tono cálido amarillento o rojizo en toda la pantalla es una característica normal de la tecnología AMOLED y que se puede corregir ajustando el balance de blancos en la configuración, de acuerdo con Android Headlines.

El problema que reportan ahora los usuarios es distinto: se trata de una mancha concentrada y localizada en el centro del panel, no de un tono parejo en toda la pantalla, por lo que ese ajuste de fábrica no logra corregirlo.

Lo que Samsung determine en su investigación interna definirá el tipo de solución que ofrecerá: si el origen resulta ser un problema de calibración, la compañía podría resolverlo con una actualización de software. Si en cambio se confirma que es un defecto de fabricación en el panel, los usuarios afectados tendrían que llevar sus equipos a un centro de servicio autorizado para una reparación o un reemplazo.

¿Es el único problema de pantalla que ha tenido este modelo?

Este no es el primer tropiezo de la Privacy Display desde que salió a la venta. Poco después del lanzamiento, algunos de los primeros compradores regresaron sus equipos por molestias visuales y fatiga en los ojos que atribuyeron a los mismos ajustes a nivel de píxel que hacen posible la función de privacidad, según Android Authority.

Samsung también tuvo que corregir, meses atrás, la información técnica que había dado sobre la pantalla, luego de asegurar que ofrecía una profundidad de color de 10 bits y reconocer después que el panel funciona en realidad con 8 bits a nivel de hardware, simulando apenas una mayor riqueza de color.

La presión para resolver el defecto es mayor porque Samsung ya planea llevar la Privacy Display a otros modelos de la serie S, e incluso a otros equipos de gama alta, además de evaluar ofrecer la tecnología a otras marcas de la competencia, de acuerdo con Android Authority.

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