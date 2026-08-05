Detienen al “07” por asesinato de exalcalde en Oaxaca

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Detenido el “07”. Foto: Uno TV

La Fiscalía General de Oaxaca informó la detención del “07”, presunto responsable del asesinato del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, ocurrido el 13 de julio de 2026. El ataque, que quedó registrado en video, muestra al agresor ingresar a la ferretería de la víctima y dispararle en cuestión de segundos.

El “07” habría ejecutado el ataque contra el exalcalde

Durante una conferencia de prensa, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que el detenido es la persona que aparece en las imágenes del ataque.

De acuerdo con la investigación, el agresor llegó a la ferretería a bordo de una motocicleta acompañado por otra persona. Después de ingresar al establecimiento, disparó en tres ocasiones contra Pedro Martínez Barroso, quien gobernó San Juan Cacahuatepec entre 2022 y 2024 bajo la coalición PAN-PRI-PRD.

El ataque quedó grabado por cámaras de seguridad y ocurrió en apenas 11 segundos.

Los Rusos, detrás de ataques en la región

El fiscal señaló que el “07” forma parte de la organización criminal Los Rusos, grupo que opera en la zona limítrofe entre Oaxaca y Guerrero.

Además, indicó que esta célula delictiva también está relacionada con el feminicidio de la exregidora de Parques y Jardines de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban Ceballos, ocurrido el 6 de noviembre de 2025.

Según Rodríguez Alamilla, las investigaciones de inteligencia y las detenciones realizadas previamente permitieron identificar la participación de este grupo criminal en ambos casos.

“Este grupo delincuencial también está asociado a la muerte de la exregidora ocurrida también el 6 de noviembre de 2025. Por inteligencia y por las detenciones que se hicieron en ese momento supimos que fue este grupo delictivo, el que también tuvo participación en la muerte de la regidora”. Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal de Oaxaca

Violencia contra autoridades en Oaxaca

La detención del “07” ocurre en un contexto de violencia contra autoridades municipales en el estado.

En los últimos seis años se han registrado 25 asesinatos de presidentes municipales, algunos electos y otros en funciones.

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