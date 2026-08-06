Detectan modus operandi para vender armas por redes sociales en Oaxaca

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Detectan venta de armas en redes sociales. Foto: FGE Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca informaron que lograron identificar el modus operandi de la venta de armas a través de redes sociales, así como que han detenido a siete personas presuntamente relacionadas con esta comercialización ilegal de armamento.

Principales plataformas digitales en las que se venden armas

Fue la Fiscalía General de Oaxaca la que dio a conocer que logró detectar el modus operandi de la venta de armas a través de redes sociales y plataformas de mensajería, gracias a lo cual han podido detener a siete personas.

Esto también luego de que identificaran que en el último año han aumentado un 500% las publicaciones relacionadas con la venta de armas de fuego en plataformas digitales.

Según las investigaciones de las autoridades oaxaqueñas, las principales plataformas utilizadas para vender armas son Marketplace de Facebook y grupos cerrados de Telegram, pues por medio de estos medios ofrecen armamento, cartuchos y hasta sustancias ilícitas.

Al respecto, explican que los criminales aprovechan las facilidades del anonimato y la ausencia de mecanismos eficaces para detectar este tipo de contenidos.

Modus operandi de la venta de armas a través de redes sociales

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el modus operandi de la venta de armas, a través de redes sociales, consiste en hacer publicaciones con referencias indirectas, palabras modificadas, códigos, emojis o imágenes ambiguas para evadir los filtros de las plataformas digitales.

Luego de esto, las personas interesadas en comprar son dirigidas a aplicaciones de mensajería donde se acuerdan las condiciones de las transacciones y se realizan las citas en lugares públicos, como estacionamientos o centros comerciales, donde también se hacen los pagos en dinero en efectivo.

“Las armas comercializadas, principalmente de fabricación norteamericana y brasileña, alcanzan precios promedio de 45 mil pesos para armas cortas y 75 mil pesos para armas largas, y que su ingreso al país podría estar vinculado con rutas provenientes de las fronteras con Estados Unidos y Guatemala”, agregan las autoridades.

Algunos de los emojis utilizados en la venta de armas por redes sociales

Según reportes, el código visual empleado en redes sociales para la venta de armas está conformado por emojis como los siguientes:

🛠️ Herramientas: el martillo, la llave inglesa o el taladro se colocan junto a la palabra “juguetes” o “herramientas de trabajo” para simular la venta de equipo de construcción o ferretería

🎯 Tiro al blanco: el emoji de tiro al blanco u otros de temas deportivos como balones o cañas de pescar se usan para disfrazar los catálogos en grupos públicos bajo la fachada de artículos de cacería, senderismo o campismo

🔫 Pistola de agua: aunque las plataformas cambiaron el revólver real por un juguete, se sigue empleando para denotar el artículo que realmente se vende

Casco militar o Ninja: utilizados para hacer referencia directa a personas armadas, equipo táctico de protección o armas largas de uso exclusivo del Ejército

📦 Paquete o Caja: indica la disponibilidad de envíos discretos

¿En qué lugares se concretan las operaciones?

Según los trabajos de monitoreo y seguimiento realizados por personal especializado de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), las operaciones de compraventa de armas se concentran en los siguientes municipios de los Valles Centrales:

Oaxaca de Juárez

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Ejutla de Crespo

Ocotlán de Morelos

Zimatlán de Álvarez

Han detenido a 7 personas por la venta de armas en redes sociales

La Fiscalía de Oaxaca informa que, por sus trabajos de seguimiento e investigación, han logrado detener a siete personas relacionadas con la compra y venta de armas.

“Como parte de las labores encubiertas, elementos de investigación utilizan perfiles simulados para establecer contacto con los probables vendedores, identificar puntos de intercambio y realizar intervenciones operativas en flagrancia, estrategia que ha permitido concretar la detención de siete personas relacionadas con la comercialización ilegal de armas de fuego“, reportan.

Además, han logrado el aseguramiento de varias armas cortas y largas, entre revólveres y pistolas tipo escuadra, hasta una escopeta Stevens calibre 20. Han detectado que en algunos casos las armas son enviadas en partes para dificultar su rastreo e identificación.

“Durante algunas de las intervenciones realizadas, también fueron aseguradas diversas cantidades de narcóticos, tales como metanfetamina y marihuana, lo que evidencia la relación existente entre la comercialización ilegal de armas y otras actividades delictivas”, finaliza la Fiscalía.

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