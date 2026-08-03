Sheinbaum da inicio a construcción de Hospital General Regional del IMSS en Oaxaca; anuncia nuevo Hospital del IMSS Bienestar

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Inicio de las obras del nuevo hospital del IMSS. Foto: Cuartoscuro

Este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio a la construcción el Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Oaxaca, además anunció un nuevo Hospital del IMSS Bienestar, con lo que se creará la Ciudad Salud “Ñuu tata”.

Estamos construyendo en Oaxaca un proyecto histórico: Ciudad Salud "Ñuu Tata", que en mixteco significa "Pueblo que cura".

Tres grandes hospitales trabajarán de manera coordinada: ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar, para brindar atención con más de 700 camas y todas las especialidades… pic.twitter.com/Vuxy36yhJB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 2, 2026

Anuncian construcción de nuevo Hospital General del IMSS y Hospital del IMSS Bienestar en Oaxaca

Durante su visita en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, la presidenta anunció la construcción del nuevo Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Oaxaca, que contará con 530 camas, 57 especialidades médicas, equipamiento de última generación y una plantilla de 2 mil 826 trabajadoras. El objetivo es brindar atención médica a más de un millón de oaxaqueños.

“Estamos al rescate de la salud pública, porque es un derecho del pueblo de México. Solo en nuestro sexenio vamos a construir 9 mil camas, solo en hospitales. Pero, además, estamos mejorando la atención a la salud, la primaria, la de los Centros de Salud. Y todavía la vamos a ampliar más”, expresó la presidenta

En la nueva Ciudad Salud “Ñuu tata” en Oaxaca se está construyendo un hospital del ISSSTE, un hospital del IMSS, además de un nuevo hospital del IMSS Bienestar. “Nuestra visión es que esas tres instituciones formen parte de lo que llamamos ‘el Servicio Universal de la Salud en México’”, expresó Sheinbaum.

Sobre el hospital del ISSSTE que se encuentra en construcción, Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, expresó que lleva un avance de obra del 62% y contará con 508 camas, de las cuales 250 serán censables, 61 de urgencias, un helipuerto, 43 consultorios, 11 quirófanos, 36 especialidades y equipamiento de última generación. La inversión total de esta obra es de 3 mil 500 millones de pesos.

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