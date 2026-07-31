Hallan a tres hombres asesinados a machetazos en carretera a Juquila, Oaxaca

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Encuentran 3 hombres muertos a machetazos en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de Oaxaca informaron el hallazgo de los cuerpos de tres hombres asesinados a machetazos, justo sobre la carretera que a Juquila. Por esta misma razón, agregaron, ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los presuntos responsables de este crimen ocurrido en el estado.

Encuentran a tres hombres muertos a machetazos en Oaxaca

Fue la Fiscalía General de Oaxaca la que dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que se dio el descubrimiento de tres hombres asesinados con un arma cortocontundente, que según medios locales, se trataría de un machete.

Al respecto, la dependencia informó que el hallazgo de los cuerpos sin vida se dio exactamente a la altura del kilómetro 13+200, sobre la carretera que conecta a Santa Catarina Juquila con Yolotepec, en la región de la Costa. Sí, agregaron que estaban en el paraje conocido como “El Portillo”, frente al acceso a la comunidad de Santa María Amialtepec.

Ya comenzaron con las investigaciones

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, ya comenzaron con las investigaciones correspondientes tras el descubrimiento de los tres hombres asesinados presuntamente a machetazos, por el delito de homicidio calificado con ventaja.

Además, aseguraron que luego de recibir el reporte emitido por la Policía Vial Estatal, desplegaron un equipo multidisciplinario integrado por especialistas del Instituto de Servicios Periciales, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal de la Vicefiscalía Regional de la Costa, quienes realizaron las primeras diligencias ministeriales y periciales en el lugar de los hechos.

Aún no conocen la identidad de los hombres

Por otra parte, las autoridades estatales aseguraron que hasta el momento no han identificado a los tres hombres muertos, los cuales presentan “lesiones producidas por un arma cortocontundente”.

Igualmente, informaron que en el sitio también fue localizado un vehículo marca SEAT, tipo Ibiza, sobre la cinta asfáltica.

“La Fiscalía de Oaxaca lleva a cabo una investigación exhaustiva, aplicando protocolos científicos y técnicas especializadas para esclarecer los hechos, agotar todas las líneas de investigación y dar con quien o quienes resulten responsables”, señalaron por último.

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