WhatsApp permitirá utilizar un nombre de usuario en lugar del número de teléfono: ¿cómo reservar tu nombre?
WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea de Meta, anunció un cambio radical en su servicio. Los usuarios ya no tendrán que dar su número de teléfono para chatear con otros usuarios, sino que implementará los nuevos nombres de usuario para entrar en contacto con otras personas a través de la app.
Los nombres de usuario comenzarán a implementarse pronto; sin embargo, la plataforma ya permitirá reservar un nombre de usuario a partir de esta misma semana, según se anunció en un comunicado.
¿Qué son y para qué sirven los nombres de usuario de WhatsApp?
WhatsApp anunció la implementación de los nombres de usuario para que las personas puedan chatear sin dar el número de teléfono tanto en conversaciones individuales como grupales.
“A veces, sólo quieres chatear sin tener que dar tu número. Lo mismo ocurre con las conversaciones en grupo. Tal vez quieras unirte al chat de los padres del equipo de futbol, pero prefieras no dar tu número de teléfono a personas que no conoces”.WhatsApp
La plataforma aseguró que no habrá directorios para explorar ni sugerencias, sino que las personas deberán conocer el nombre de usuario exacto de las personas para ponerse en contacto con ellas por primera vez.
“Para ayudarte a controlar quién puede comunicarse contigo en WhatsApp mediante tu nombre de usuario, creamos una clave opcional de nombre de usuario que los demás deberán conocer para enviarte un mensaje“, añadió la app de Meta.
De esta forma, una vez que se lancen los nombres de usuario, al enviar un mensaje a una persona o empresa por primera vez, los destinatarios ya no verán el número de teléfono si tiene activado su nombre de usuario.
¡Reserva tu nombre de usuario de WhatsApp!
WhatsApp tiene más de 3 mil millones de personas registradas, por lo que muchos nombres podrían repetirse. Por esta razón, se abrirán las reservas anticipadas para que todos tengan la oportunidad de elegir su nombre de usuario.
Los internautas podrán reservar su nombre de usuario opcional en la versión más reciente de WhatsApp:
- Ve a Ajustes
- Ingresa a Cuenta
- Accede a Nombre de usuario.
Cabe destacar que se implementarán los nombres de usuario de manera gradual durante los próximos meses y se notificará en WhatsApp cuando estén disponibles en cada país.
Además, la plataforma también ofrecerá un generador de nombres de usuario para crear el nombre ideal, según dio a conocer en su comunicado.
Por otro lado, los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones podrán reclamar su nombre de usuario existente en Instagram o Facebook.
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