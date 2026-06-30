NASA estima que casi 59 mil edificios habrían resultado dañados o destruidos tras terremotos en Venezuela

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NASA revela el alcance destructivo de los terremotos en Venezuela | Foto: AFP

El “doblete sísmico” que impactó a Venezuela el pasado 24 de junio podría haber dejado cerca de 59 mil edificios dañados o destruidos en la región de La Guaira, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales.

“Utilizando el radar del satélite Sentinel-1, estos datos estiman que aproximadamente 58 mil 870 edificios resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026“, reveló la agencia espacial este martes 30 de junio.

Estos datos contrastan con los ofrecidos por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien informó el pasado lunes que 855 infraestructuras presentaron daños, de las cuales 189 sufrieron “derrumbe total“.

Hasta el momento, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que mil 700 personas murieron y cerca de 50 mil siguen desaparecidas tras los dos potentes sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 del miércoles pasado.

Casi 59 mil edificios afectados por los terremotos de Venezuela

Cerca de 59 mil edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos en el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales realizada por Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, investigadores de la Universidad Estatal de Oregón, Estados Unidos (EE.UU.).

“Esta es una evaluación preliminar y rápida. Refleja un cambio abrupto en la superficie consistente con los daños”. Corey Scher y Jamon Van Den Hoek

Los científicos analizaron imágenes de radar de alta resolución del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA) recopiladas el 25 de junio, el día después de los terremotos.

Los investigadores también agregaron que la cifra solo debe interpretarse como un indicador y no ha sido verificada en el terreno.

Uno de cada cinco edificios resultó dañado por los terremotos

En diez ciudades venezolanas más de uno de cada cinco edificios probablemente resultó dañado o destruido, según un análisis de la AFP con base en los datos de Sentinel-1.

Los analistas también descubrieron que este fenómeno se presentó principalmente en ciudades en el estado de La Guaira, en la costa al norte de Caracas, capital venezolana.

La proporción de edificios potencialmente dañados o destruidos supera incluso el 50 % en las siguientes regiones:

Urimare (unos 5.800 edificios)

Caraballeda (6.000)

Macuto (2.350)

Fuente: AFP

En Catia La Mar, también en La Guaira, se han detectado posibles daños en más de 7 mil 400 edificios, es decir, un tercio de los edificios de la ciudad.

NASA mostró el antes y después de Venezuela tras terremotos

La NASA compartió imágenes satelitales y mapas elaborados con datos de su misión NISAR, que permiten observar los cambios provocados por los sismos sobre el territorio venezolano.

Mediante el análisis de cambios de coherencia del satélite Sentinel-1, los investigadores estimaron que aproximadamente 58 mil 870 edificios resultaron dañados o destruidos, con impactos concentrados a lo largo de la costa central y el corredor de Caracas.

Los datos comparan las imágenes satelitales tomadas después de los sismos, el 24 y 25 de junio, con imágenes previas al terremoto del año anterior. Sin embargo, la NASA indicó que se trata de una evaluación preliminar y rápida. Refleja cambios abruptos en la superficie, consistentes con los daños.

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: NASA

Los movimientos, de magnitud 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas un minuto de diferencia, dejando edificios colapsados, daños en infraestructura y una extensa movilización de equipos de rescate.

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

A través de una publicación en X, la agencia espacial explicó que sus satélites recopilaron información para apoyar las labores de emergencia y la evaluación de los daños.

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

“La semana pasada, dos potentes terremotos sacudieron Venezuela. Los satélites de la NASA brindan apoyo fundamental, capturando imágenes y datos para ayudar a los equipos en tierra a evaluar los impactos y coordinar las labores de respuesta. Este mapa, creado con datos de la misión NISAR, muestra cómo los sismos modificaron la superficie terrestre, ofreciendo información clave para los responsables de emergencias y los científicos.” NASA

El mapa utiliza una escala de colores para mostrar la probabilidad de daño en las estructuras. El blanco representa un riesgo bajo; el amarillo, daños de entre 1% y 50%; el naranja, una probabilidad de 50% a 75%; mientras que el rojo identifica las zonas con más del 75% de probabilidad de afectaciones, las cuales predominan en varios sectores de La Guaira.

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

Las imágenes también muestran el trabajo de los equipos de búsqueda y rescate, que continúan recorriendo las zonas afectadas para localizar sobrevivientes.

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

El material difundido por la NASA se suma a fotografías y videos captados por drones, donde pueden observarse edificios derrumbados, viviendas destruidas y extensas áreas cubiertas por escombros.

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