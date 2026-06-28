Detectan por primera vez el campo magnético de un exoplaneta y reescriben la búsqueda de vida fuera de la Tierra

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Detectan por primera vez el campo magnético de un exoplaneta Foto: Getty Images

Un equipo internacional de científicos logró un avance histórico en la astronomía, por primera vez se ha obtenido evidencia sólida de la existencia de un campo magnético en un exoplaneta, un hallazgo que podría cambiar la forma en la que se buscan mundos potencialmente habitables fuera del Sistema Solar.

El descubrimiento, publicado en la revista Science y liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), se centra en el exoplaneta GJ 436 b, un mundo con características similares a Neptuno que orbita extremadamente cerca de su estrella anfitriona.

Este entorno extremo permitió a los investigadores estudiar con gran precisión la interacción entre el planeta y su estrella, clave para inferir la presencia de un campo magnético.

A diferencia de los planetas del Sistema Solar, donde los campos magnéticos pueden medirse de manera directa o mediante sondas espaciales, en el caso de los exoplanetas esta tarea es mucho más compleja.

En este estudio, los científicos no detectaron el campo magnético de forma directa, sino a través de efectos indirectos: observaron cómo la presencia del planeta altera el comportamiento de la estrella que orbita.

Estas perturbaciones en la actividad estelar, registradas mediante técnicas avanzadas de espectroscopía, mostraron patrones consistentes con la interacción entre el viento estelar y una magnetosfera planetaria. A partir de estos datos, el equipo pudo inferir no solo la existencia del campo magnético, sino también estimar su intensidad relativa.

El hallazgo representa un punto de inflexión en la investigación de exoplanetas, ya que hasta ahora la existencia de campos magnéticos en estos mundos había sido principalmente teórica o indirectamente sugerida.

Sin embargo, este nuevo enfoque abre la puerta a una metodología completamente nueva para estudiar la protección atmosférica de planetas fuera del Sistema Solar.

Los campos magnéticos juegan un papel fundamental en la habitabilidad de un planeta, en la Tierra, por ejemplo, el campo magnético actúa como un escudo que protege la atmósfera de la radiación solar y del viento estelar, evitando su erosión con el paso del tiempo. Sin esta protección, un planeta puede perder gradualmente su atmósfera, reduciendo drásticamente sus posibilidades de albergar vida.

En este contexto, el estudio de GJ 436 b no solo representa un logro técnico, sino también una herramienta clave para la búsqueda de mundos habitables.

Si los científicos pueden detectar campos magnéticos en otros exoplanetas utilizando esta técnica, será posible priorizar aquellos que cuenten con mejores condiciones para retener atmósferas estables.

El exoplaneta analizado, GJ 436 b, pertenece a la categoría de “Neptunos calientes”, planetas de gran tamaño similares a Neptuno pero ubicados muy cerca de su estrella, lo que provoca temperaturas extremadamente altas y condiciones atmosféricas muy dinámicas.

Estas características lo convierten en un laboratorio natural ideal para estudiar interacciones magnéticas a gran escala.

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), junto con otros centros de investigación europeos, destacó que este avance abre una nueva era en la astrofísica exoplanetaria, donde ya no solo se estudian masas, órbitas o atmósferas, sino también propiedades invisibles hasta ahora como los campos magnéticos.

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