IMPACTANTES IMÁGENES: NASA revela el antes y después de los terremotos en Venezuela

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NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

Las consecuencias de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio quedaron registradas desde el espacio. La NASA compartió imágenes satelitales y mapas elaborados con datos de su misión NISAR, que permiten observar los cambios provocados por los sismos sobre el territorio venezolano.

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: NASA

Los movimientos, de magnitud 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas un minuto de diferencia, dejando edificios colapsados, daños en infraestructura y una extensa movilización de equipos de rescate.

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

NASA explica los daños detectados desde el espacio

A través de una publicación en X, la agencia espacial explicó que sus satélites recopilaron información para apoyar las labores de emergencia y la evaluación de los daños.

Last week, two powerful earthquakes struck Venezuela. NASA satellites are providing critical support, capturing imagery and data to help teams on the ground assess impacts and guide response efforts.



This map, created with data from the NISAR mission, shows how the quakes… — NASA (@NASA) June 28, 2026

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

“La semana pasada, dos potentes terremotos sacudieron Venezuela. Los satélites de la NASA brindan apoyo fundamental, capturando imágenes y datos para ayudar a los equipos en tierra a evaluar los impactos y coordinar las labores de respuesta. Este mapa, creado con datos de la misión NISAR, muestra cómo los sismos modificaron la superficie terrestre, ofreciendo información clave para los responsables de emergencias y los científicos.”

¿Qué significan los colores del mapa?

El mapa utiliza una escala de colores para mostrar la probabilidad de daño en las estructuras. El blanco representa un riesgo bajo; el amarillo, daños de entre 1% y 50%; el naranja, una probabilidad de 50% a 75%; mientras que el rojo identifica las zonas con más del 75% de probabilidad de afectaciones, las cuales predominan en varios sectores de La Guaira.

Las imágenes muestran la magnitud del desastre

El material difundido por la NASA se suma a fotografías y videos captados por drones, donde pueden observarse edificios derrumbados, viviendas destruidas y extensas áreas cubiertas por escombros.

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

Las imágenes también muestran el trabajo de los equipos de búsqueda y rescate, que continúan recorriendo las zonas afectadas para localizar sobrevivientes.

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

Cuatro días después continúan las labores de emergencia en Venezuela

Cuatro días después de los terremotos, las autoridades mantienen los operativos de rescate y la evaluación de daños. De acuerdo con la información disponible, el desastre ha dejado alrededor de mil 500 personas fallecidas, además de miles de damnificados y severas afectaciones en distintas comunidades.

Las imágenes satelitales difundidas por la NASA servirán para apoyar la evaluación de daños y la planeación de las acciones de respuesta y reconstrucción tras uno de los desastres naturales más severos registrados recientemente en Venezuela.

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