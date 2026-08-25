WhatsApp suma nuevas funciones de seguridad: así protegerá tu cuenta

GENERANDO AUDIO...

WhatsApp implementa nuevas medidas de seguridad Foto: Pexels

La aplicación de mensajería WhatsApp implementó nuevas funciones de seguridad para brindar una mejor experiencia a los usuarios y ofrecer más herramientas para proteger sus cuentas.

Entre las novedades se encuentran el uso de llaves de acceso para iniciar sesión, la mejora de la verificación en dos pasos y la posibilidad de obtener más información antes de responder una llamada y aquí, en Unotv.com, te explicaremos en qué consisten estas nuevas funciones.

Llaves de acceso

De acuerdo con WhatsApp, utilizar llaves de acceso es una forma rápida y segura de verificar que realmente eres tú, sin necesidad de utilizar códigos ni PIN.

Esta función permite volver a iniciar sesión utilizando la huella dactilar, Face ID o el código de bloqueo de pantalla. De esta manera, los usuarios pueden utilizar estas opciones para comprobar su identidad al momento de acceder a su cuenta.

Ahora, quienes utilizan dispositivos Android y iOS también pueden agregar más de una llave de acceso a su cuenta.

Para comenzar a utilizar esta función, debes ingresar a Ajustes > Cuenta > Llaves de acceso.

WhatsApp también mejoró la verificación en dos pasos, una función que ayuda a evitar que alguien tome el control de una cuenta.

Hasta el momento se utilizaba un PIN de seis dígitos, pero ahora se puede utilizar una contraseña completa, que puede ser más larga, alfanumérica e incluso incluir caracteres especiales para hacerla más difícil de adivinar.

Más información antes de responder

Otra de las actualizaciones de seguridad permite obtener más información cuando recibas una llamada de alguien que no está entre tus contactos, antes de decidir si responder.

En Android, se podrá consultar información sobre las personas que no están guardadas en tus contactos. Por ejemplo, podrás saber si el número es de otro país o si tienes algún grupo en común.

Con esta información, los usuarios podrán tomarse un momento antes de decidir si responder una llamada de un número desconocido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.