WhatsApp ya permite abrir y editar archivos PDF sin salir del chat

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WhatsApp permite editar archivos PDF sin salir del chat Foto: Getty

Adobe y WhatsApp anunciaron la integración de nuevas funciones de PDF para WhatsApp Web y la aplicación para Windows, con el objetivo de facilitar la revisión y edición de documentos sin necesidad de salir del chat o descargar archivos a otro programa.

Con esta actualización, los usuarios podrán abrir archivos directamente desde una conversación y realizar anotaciones sin interrumpir el flujo de trabajo. La incorporación forma parte de la integración de Adobe Acrobat dentro de la plataforma de mensajería.

WhatsApp integra Acrobat para editar PDF

Actualmente, WhatsApp ya permite compartir documentos en formato PDF. Sin embargo, con esta nueva función, Adobe Acrobat se integra a WhatsApp Web y Windows para ofrecer herramientas que permitan revisar, comentar y devolver archivos directamente desde la conversación.

“Acrobat está diseñado para impulsar los flujos de trabajo con documentos allí donde tengan lugar. Llevar las funcionalidades de PDF a WhatsApp Web y Windows amplía esa visión a una de las plataformas de comunicación más importantes del mundo”, afirmó Abhigyan Modi, vicepresidente sénior de la división de Creatividad y Productividad de Adobe.

¿Qué funciones llegan a WhatsApp?

De acuerdo con Adobe, la integración de Acrobat en WhatsApp Web y Windows incluye las siguientes herramientas:

Vistas previas de archivos PDF impulsadas por Acrobat que se abren directamente en la conversación.

Visualización de documentos en pantalla completa, incluso cuando están protegidos con contraseña.

Herramientas de anotación para resaltar texto, tachar contenido, agregar comentarios y realizar otras marcas sobre el documento.

Acceso a funciones avanzadas de Acrobat para editar el archivo y enviarlo nuevamente al chat sin cambiar de aplicación.

Gracias a estas novedades, los usuarios podrán consultar documentos en su formato original, realizar observaciones o modificaciones y compartir la versión revisada de manera en el mismo chat. La integración busca simplificar el trabajo colaborativo y evitar que sea necesario abrir programas adicionales para gestionar archivos PDF, haciendo que todo el proceso pueda realizarse desde la propia conversación de WhatsApp.

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