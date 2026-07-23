Unión Europea multa a Google con 890 millones de euros por abusos digitales

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La Unión Europea ha multado a Google Foto: Reuters

La Unión Europea informó este jueves 23 de julio sobre un par de multas por un total de 890 millones de euros por vulnerar la Ley de Mercados Digitales.

Esta sanción representa la más elevada impuesta por la UE a una empresa al aplicar dicha ley, que busca reprimir los abusos de los gigantes tecnológicos.

⚠️ We have fined Google €890 million for breaching the Digital Markets Act, by promoting their own services and restricting customer access to alternatives on Google Search and Google Play.https://t.co/zFChIQxKua pic.twitter.com/QTqdpS6dyY — European Commission (@EU_Commission) July 23, 2026

¿Por qué la Unión Europea multó a Google?

La Unión Europea mencionó que Google recibió un par de sanciones que equivalen a una multa de 890 millones de euros.

La primera de ellas es por haber favorecido a sus propios servicios en los resultados del motor de búsqueda; por esto recibió una sanción de 460 millones de euros.

La segunda multa, equivalente a 430 millones de euros, es por haber impedido a los desarrolladores que usan Play Store poder dirigirse a otros puntos de venta.

Para la vicepresidenta de la Comisión encargada de lo Digital, Henna Virkkunen, esta decisión es muy importante, pues con ella buscan “garantizar un terreno de juego equitativo”, refiriéndose a las empresas en la red.

Respuesta de Google

Google ya respondió a las sanciones que recibió por parte de la UE, esto a partir de una transmisión de su presidente de Asuntos Globales, Kent Walker.

“Para cumplirla, nos vemos obligados a retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real que los europeos valoran, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play”. Kent Walker.

Posibles problemas con el Gobierno de Trump

El Gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump ha acusado a la UE de señalar a las tecnológicas de Estados Unidos, por lo que en su momento amenazó con imponer aranceles como represalia ante esta situación.

Cabe mencionar que en años anteriores ya ha aplicado esta ley con otros gigantes tecnológicos de Estados Unidos. En 2025 impuso multas a Meta por 200 millones de euros, mientras que la sanción para Apple fue de 500 millones de euros.

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