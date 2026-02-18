¿No puedes ver videos? Reportan caída de YouTube este martes 17 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Archivo

Usuarios en redes sociales reportan problemas con YouTube, tanto en la aplicación como en el portal; la falla se presentó este martes 17 de febrero, con pico de reportes alrededor de las 19:00 horas en el sitio especializado Downdetector.

Los reportes ascienden hasta el momento a más de 11 mil 730 y entre los problemas más mencionados se habla de que no se reproducen los videos, no funciona la aplicación y no se puede acceder al portal.

Internautas y usuarios de la app piden respuestas sobre la afectación a Google y que se restablezcan los servicios de YouTube para volver a utilizar el portal con todas sus herramientas.

Foto: Captura de pantalla

Las imágenes compartidas por los usuarios muestran una pantalla en color negro con formas geométricas y la leyenda:

“Se produjo un error”

Reporte de la caída de YouTube

De acuerdo con la gráfica compartida por Downdetector, el pico más alto de reportes se presentó a las 19:07 horas (horario del Centro de México).

Foto: Captura de pantalla

Los principales reportes provienen de la falla en la aplicación con un 63%, seguido de fallas en el portal web con el 31% y la transmisión de video con el 6%.

Entre los comentarios de los usuarios está que les ha aparecido la leyenda:

“Este contenido no está disponible”.

Hasta el momento, Google no ha emitido un reporte oficial que explique las fallas ocurridas este día en YouTube.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.