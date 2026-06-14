32 de 32 estados tendrán lluvias este domingo: en cuáles lloverá más fuerte

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SMN prevé lluvias en los 32 estados para este domingo. Foto: Getty

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, para este domingo 14 de junio, los 32 estados de la República Mexicana tendrán posibilidad de lluvia, debido a una zona de baja presión, una inestabilidad atmosférica y al ingreso de la onda tropical 7.

Pese a las lluvias, la onda de calor continuará afectando parte del territorio nacional. Por ello, dos estados podrían rebasar los 45 °C para este domingo.

¿Dónde lloverá este domingo 14 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Baja California Sur

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 14 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C : Sonora y Baja California

: Sonora y Baja California 40 a 45 °C : Chihuahua y Sinaloa

: Chihuahua y Sinaloa 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Hidalgo, Michoacán y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

: Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí

: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas

costas de Tamaulipas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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