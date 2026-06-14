32 de 32 estados tendrán lluvias este domingo: en cuáles lloverá más fuerte
De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, para este domingo 14 de junio, los 32 estados de la República Mexicana tendrán posibilidad de lluvia, debido a una zona de baja presión, una inestabilidad atmosférica y al ingreso de la onda tropical 7.
Pese a las lluvias, la onda de calor continuará afectando parte del territorio nacional. Por ello, dos estados podrían rebasar los 45 °C para este domingo.
¿Dónde lloverá este domingo 14 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Chiapas
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 14 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Superiores a 45 °C: Sonora y Baja California
- 40 a 45 °C: Chihuahua y Sinaloa
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Hidalgo, Michoacán y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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