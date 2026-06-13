Sección 22 de la CNTE rechaza suspender la huelga nacional; mantendrá movilizaciones

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Marcha de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó suspender la huelga nacional y determinó mantener las movilizaciones que iniciaron el pasado 25 de mayo, esto tras una consulta realizada entre sus bases.

El resultado fue avalado por la Asamblea Estatal Permanente, que ratificó la continuidad de la jornada de lucha del magisterio democrático al considerar que aún no existen respuestas satisfactorias a sus principales demandas.

Consulta define continuidad de la huelga nacional

A través de un comunicado en redes sociales, la sección 22 de la CNTE destacó que la decisión de detener la huelga nacional fue producto de una votación en donde, dijeron, hubo un “margen estrecho de diferencia”.

Tras la votación las bases movilizadas acordaron mantener las acciones de protesta y continuar con las exigencias planteadas al Gobierno Federal.

“Las bases movilizadas determinaron dar continuidad a la jornada de lucha iniciada el pasado 25 de mayo, manteniendo vigente la exigencia de atención y solución a las demandas centrales del movimiento”, detalla el comunicado de la CNTE

Magisterio afirma que no hay respuestas suficientes

La organización señaló que miles de docentes consideran que las autoridades no han ofrecido soluciones satisfactorias a las demandas centrales del movimiento.

“El resultado refleja el compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación que consideran que aún no existen respuestas satisfactorias a las principales demandas del magisterio democrático”, comunicado de la CNTE

¿Qué pide la CNTE?

A través de diversos comunicados públicos, miembros de la CNTE, informan sus exigencias a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entre las que se encuentran:

Abrogación de la ley del ISSSTE 2007

Abrogación de la reforma educativa laboral Peña-AMLO

Incremento salarial

Justicia social y reparación del daño

Pago de pensiones en salarios mínimos, no en UMAs

Retorno al sistema solidario de pensiones

Jubilación a los 28 y 30 años de servicio sin condiciones

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