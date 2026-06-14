Mario Delgado anuncia 20 mil nuevos lugares en la Universidad Abierta y a Distancia de México

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Mario Delgado, secretario de Eduación. Foto: Especial

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) abrirá el próximo 20 de julio el registro para su Convocatoria de Ingreso 2026, mediante la cual ofrecerá 20 mil espacios para personas interesadas en cursar estudios superiores en línea.

La convocatoria forma parte de la estrategia del Gobierno federal para ampliar el acceso a la Educación Superior y avanzar hacia la meta de crear 330 mil nuevos lugares universitarios para 2030.

UnADM busca ampliar acceso a la Educación Superior

Mario Delgado destacó que la educación a distancia se ha convertido en una herramienta clave para reducir brechas educativas y ofrecer oportunidades a personas que trabajan, tienen responsabilidades familiares o enfrentan dificultades para asistir a clases presenciales.

El anuncio se realizó durante el Primer Encuentro de Personas Egresadas UnADM 2026, donde se resaltó el crecimiento de esta institución pública en los últimos años.

La rectora de la universidad, Lilian Kravzov Appel, señaló que la modalidad virtual ha permitido democratizar el acceso a la educación para miles de estudiantes en todo el país.

Más de 129 mil estudiantes forman parte de la UnADM

Actualmente, la UnADM cuenta con más de 129 mil estudiantes, lo que la convierte en la quinta universidad pública con mayor matrícula en México.

Además, la institución ha formado a más de 24 mil egresados a través de 27 generaciones.

Autoridades universitarias destacaron que los estudiantes desarrollan habilidades como autonomía, organización del tiempo, aprendizaje autodidacta y trabajo colaborativo en entornos digitales.

Anuncian nuevos beneficios para egresados

Durante el encuentro también se dieron a conocer acciones para fortalecer la relación con la comunidad de egresados.

Entre ellas destacan una credencial digital de exalumno, promociones para estudios de posgrado, la estrategia denominada “Retas UnADM” y la creación de un micrositio especializado para las personas graduadas.

La convocatoria completa con requisitos, fechas y oferta académica estará disponible cuando inicie el proceso de registro el próximo 20 de julio.

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