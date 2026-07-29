Alertan por tormentas y granizo en 9 alcaldías de CDMX esta tarde y noche

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Lluvias continuarán en CDMX. Foto: Getty

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para la tarde y noche de este miércoles 29 de julio de 2026, debido al pronóstico de lluvias fuertes, posible caída de granizo y actividad eléctrica en distintas zonas de Ciudad de México.

La dependencia informó que se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de condiciones que podrían generar afectaciones en vialidades y zonas urbanas.

Alerta Amarilla por lluvias fuertes en 9 alcaldías

La alerta está vigente para Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el reporte, ya se presentan lluvias de intensidad moderada a fuerte en Tlalpan. En tanto, se registran precipitaciones débiles a moderadas en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

También se reportan lloviznas en Iztapalapa y Tláhuac.

Lluvia afecta servicio del Metro CDMX

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, el Metro CDMX implementó marcha de seguridad en las Líneas 3, 5 y B.

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro durante las condiciones de lluvia.

El Metro pidió a los usuarios tomar previsiones y considerar mayor tiempo de traslado mientras se mantiene esta medida.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/fneVVWwH5B — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 29, 2026

¿Qué se espera para esta tarde y noche en CDMX?

La SGIRPC prevé que las lluvias se generalicen en la capital durante la tarde y noche de este miércoles.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que las condiciones meteorológicas podrían complicarse en diferentes puntos de la ciudad.

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