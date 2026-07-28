Huracán Genevieve intensifica las lluvias; así estará el clima en México este martes

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Lluvias continuarán en el país. Foto: Getty

Como lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, este martes 28 de julio todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias. El huracán Genevieve reforzará la probabilidad e intensidad de precipitaciones en el occidente de México.

En contraparte, la onda de calor prevalecerá en el norte y noroeste del país, con temperaturas que podrían rebasar los 45 °C, por lo menos en Baja California.

¿Dónde lloverá este martes 28 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Morelos

Puebla

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Veracruz

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Tabasco

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 28 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Durango, Oaxaca y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima

: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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